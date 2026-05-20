- L’alerte a été levée environ quarante minutes plus tard, permettant un retour progressif à la normale

Lituanie : alerte au drone, évacuations et tensions sur le flanc oriental de l’OTAN - L’alerte a été levée environ quarante minutes plus tard, permettant un retour progressif à la normale

AA/Istanbul/Sanaa Amir

Les autorités lituaniennes ont déclenché ce mercredi une alerte aérienne après la détection d’un possible drone dans le sud du pays, près de la frontière avec la Biélorussie.

Le président Gitanas Nausėda, la Première ministre Inga Ruginiene et des députés ont été évacués vers des abris de sécurité. L’aéroport de Vilnius a également été fermé temporairement.

L’alerte a été levée environ quarante minutes plus tard, permettant un retour progressif à la normale. Selon l’armée, un écho radar avait été repéré côté biélorusse, sans confirmation de l’origine exacte de l’appareil ni découverte de débris sur le terrain.

Les autorités ont demandé à la population de rejoindre des abris dès la diffusion du message d’urgence. Le trafic aérien à Vilnius a été perturbé, avec plusieurs vols retardés avant la reprise des opérations.

Dans la foulée, la télévision publique a évoqué une activation d’une mission de l’OTAN à la suite de l’incident. Les zones concernées, proches de la frontière biélorusse, restent placées sous surveillance renforcée dans un contexte de tensions persistantes dans la région.

Cet épisode intervient alors que la Lituanie, voisine de la Biélorussie alliée de la Russie, fait face à des alertes répétées ces derniers mois concernant des objets aériens non identifiés. En juillet 2025 déjà, Vilnius avait été concernée par une alerte similaire liée à un drone venu de Biélorussie.

Sur le réseau social américain X, Ursula von der Leyen a réagi :

« Les menaces publiques de la Russie contre nos États baltes sont totalement inacceptables.

Qu’il n’y ait aucun doute.

Une menace contre un État membre est une menace contre l’ensemble de notre Union.

La Russie et la Biélorussie portent la responsabilité directe des drones qui mettent en danger la vie et la sécurité des populations sur notre flanc oriental.

L’Europe répondra avec unité et fermeté.

Nous continuerons à renforcer la sécurité de notre flanc oriental grâce à une défense collective solide et à une préparation à tous les niveaux. »