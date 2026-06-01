Téhéran ne reprendra pas les contacts indirects tant que les opérations militaires israéliennes à Gaza et au Liban ne cesseront pas, rapporte l'agence de presse Tasnim

L'Iran suspend ses échanges indirects avec les États-Unis en raison des attaques israéliennes au Liban (médias iraniens) Téhéran ne reprendra pas les contacts indirects tant que les opérations militaires israéliennes à Gaza et au Liban ne cesseront pas, rapporte l'agence de presse Tasnim

L'Iran a suspendu ses échanges indirects et ses partages de textes avec les États-Unis par l'intermédiaire de médiateurs, pour protester contre la poursuite des attaques israéliennes au Liban, a rapporté lundi l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

Selon l'agence, cette décision a été prise en réponse à ce qu'elle qualifie de violations continues par Israël du cessez-le-feu au Liban, que l'Iran considère comme l'une des conditions sous-tendant les accords de cessez-le-feu plus larges dans la région.

Tasnim a précisé que l'équipe de négociation iranienne interromprait « les discussions et les échanges de textes via des médiateurs » jusqu'à ce que ses exigences concernant Gaza et le Liban soient satisfaites.

Le rapport indique que les responsables et les négociateurs iraniens ont souligné la nécessité d'un arrêt immédiat des opérations militaires israéliennes à Gaza et au Liban, ainsi qu'un retrait total d'Israël des zones occupées au Liban.

« Tant que la position de l'Iran et du front de la résistance sur ces questions ne sera pas prise en compte, il n'y aura pas de discussions », a affirmé Tasnim.

Le média a également rapporté que l'Iran et les groupes alliés de l'axe de la résistance avaient décidé de préparer des réponses aux attaques israéliennes et d'envisager l'ouverture de fronts supplémentaires.

Selon le rapport, les mesures à l'étude comprennent la fermeture complète du détroit d'Ormuz et l'activation d'autres fronts, notamment le détroit de Bab al-Mandab, afin de faire pression sur Israël et ses alliés.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh