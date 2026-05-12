Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères affirme que rejeter la réponse de Téhéran au motif qu’elle « n’est pas un document de capitulation » montre qu’il s’agit davantage de pression que de diplomatie

L'Iran affirme que la fin de la guerre et la levée du blocus et des sanctions sont des exigences minimales pour la paix Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères affirme que rejeter la réponse de Téhéran au motif qu’elle « n’est pas un document de capitulation » montre qu’il s’agit davantage de pression que de diplomatie

AA / Istanbul / Sahin Demir

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a affirmé mardi que la fin de la guerre, la levée du blocus et celle des sanctions constituaient les « exigences minimales » de tout accord de paix sérieux, accusant les États-Unis de privilégier la pression à la diplomatie.

Dans un message publié sur X, le diplomate iranien a estimé qu’une « véritable paix » ne pouvait être construite sur « l’humiliation, les menaces et des concessions imposées ».

« Lorsqu’une partie directement impliquée dans la guerre, le blocus, les sanctions et les menaces de recours à la force rejette la réponse de l’Iran simplement parce qu’il ne s’agit pas d’un document de capitulation, il devient clair que la véritable question n’est pas la paix, mais l’imposition d’une volonté politique par la pression et les menaces », a-t-il écrit.

Selon Gharibabadi, Téhéran a réaffirmé des « principes clairs », parmi lesquels un arrêt permanent de la guerre, la prévention de toute reprise du conflit, des compensations, la levée du blocus et des sanctions jugées illégales, ainsi que le respect des droits de l’Iran.

« Il ne s’agit pas d’exigences maximalistes ; ce sont les conditions minimales nécessaires à tout accord sérieux et durable conforme à la Charte des Nations unies pour mettre fin à une crise provoquée par un usage illégal de la force », a-t-il ajouté.

Le vice-ministre iranien a également dénoncé ce qu’il a qualifié de contradictions dans les politiques occidentales.

« On ne peut pas parler de cessez-le-feu tout en maintenant un blocus, évoquer la diplomatie tout en renforçant les sanctions, ni prétendre soutenir la stabilité régionale tout en apportant un soutien politique et militaire à un régime qui est à l’origine de l’agression et de l’instabilité », a-t-il écrit.

« Une telle approche n’est pas une négociation ; c’est la poursuite d’une politique coercitive sous un langage diplomatique », a-t-il ajouté.

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre Iran le 28 février, déclenchant des représailles iraniennes contre Israël et des alliés américains dans le Golfe, ainsi que la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril sous médiation pakistanaise, mais les discussions menées à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. La trêve a ensuite été prolongée par Donald Trump sans échéance précise.

Dimanche, l’Iran a transmis au Pakistan sa réponse à une proposition américaine visant à mettre fin au conflit, une réponse que Trump a jugée « totalement inacceptable ».

Selon des responsables iraniens, la proposition de Téhéran met l’accent sur la fin de la guerre, la levée des sanctions et le rétablissement de la sécurité maritime dans le détroit d’Ormuz.

*Traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme