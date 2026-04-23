L'Iran affirme avoir collecté les premiers revenus des péages imposés aux navires transitant par le détroit d'Ormuz

AA / Istanbul / Mohammad Sio

L'Iran a perçu ses premiers revenus provenant des péages imposés aux navires transitant par le détroit d'Ormuz, l'une des routes les plus importantes au monde pour l'approvisionnement énergétique, a déclaré le vice-président du Parlement, Hamidreza Haji Babaei, jeudi.



« Les premiers revenus provenant des frais de transit dans le détroit d'Ormuz ont été déposés sur le compte de la Banque centrale », a-t-il déclaré dans des commentaires relayés par l'agence semi-officielle Tasnim.



Le législateur Alireza Salimi a également déclaré à Tasnim que l'Iran a commencé à percevoir des frais auprès des navires passant par le détroit, citant ce qu'il a décrit comme des « sources fiables ».



Le montant facturé varie en fonction du type et du volume de la cargaison et du niveau de risque représenté par chaque navire, a indiqué l'agence, ajoutant que l'Iran détermine les tarifs et les mécanismes de collecte.



Cependant, le vice-président du parlement et le législateur n'ont pas donné de détails sur le nombre de navires ayant payé.



Le 8 avril, le Wall Street Journal (WSJ) avait rapporté que Téhéran prend des mesures pour renforcer son contrôle sur la route maritime pétrolière la plus importante au monde, ordonnant aux navires d’organiser le paiement des péages à l’avance avec le Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran et de payer en cryptomonnaie ou en yuan chinois.



Le 19 mars, l’agence de presse semi-officielle ISNA a déclaré que l’Iran envisageait une législation qui obligerait les pays à payer des frais pour les navires transitant par ce corridor maritime stratégique.



Le passage par le détroit d'Ormuz a été fortement perturbé depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran le 28 février, ébranlant les marchés mondiaux de l’énergie et suscitant des craintes de dommages économiques prolongés.



Mardi, le président américain Donald Trump a prolongé un cessez-le-feu avec l’Iran à la suite d’une demande du Pakistan, déclarant qu’il resterait en vigueur jusqu’à ce que Téhéran présente ce qu’il a décrit comme une « proposition unifiée ».



* Traduit par Tuncay Çakmak