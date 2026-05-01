- Le MAE iranien Araghchi affirme que les chiffres du Pentagone sous-estiment les dépenses militaires et évoque un coût bien plus élevé pour les contribuables américains

L'Iran accuse les États-Unis de « mentir » sur le coût de la guerre - Le MAE iranien Araghchi affirme que les chiffres du Pentagone sous-estiment les dépenses militaires et évoque un coût bien plus élevé pour les contribuables américains

AA / Istanbul / Mohammad Sio

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a accusé vendredi les États-Unis de déformer le coût réel de la guerre, affirmant que les chiffres officiels sous-estiment largement le fardeau financier.

Dans une publication sur la plateforme sociale américaine X, Araghchi a déclaré que le Pentagone « mentait » sur le coût du conflit, précisant que celui-ci avait déjà atteint les 100 milliards de dollars.

« Le pari de Netanyahu a déjà coûté directement 100 milliards de dollars à l’Amérique, soit quatre fois plus que ce qui est avancé », a-t-il écrit, en référence au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Araghchi a également indiqué que les coûts indirects pour les contribuables américains étaient « bien plus élevés », ajoutant : « La facture mensuelle pour chaque foyer américain est de 500 dollars et augmente rapidement. »

Par ailleurs, il a critiqué la politique américaine à l’égard d’Israël, écrivant : « Israel First signifie toujours America Last. » (L’Amérique d’abord pour Israël signifie toujours l’Amérique en dernier).

Mercredi, lors d’une audition devant le Congrès, un responsable du Pentagone, Jules Hurst, a affirmé que « l’opération Epic Fury » avait coûté environ 25 milliards de dollars jusqu’à présent.

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, entraînant des représailles de Téhéran contre des alliés américains dans le Golfe, ainsi que la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu a été annoncé le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, suivi de discussions à Islamabad les 11 et 12 avril, sans toutefois aboutir à un accord.

Le président américain Donald Trump a ensuite prolongé unilatéralement la trêve, à la demande du Pakistan, sans fixer de nouvelle échéance.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba