« Nous devons vraiment avoir le courage, en tant que Français, de nous confronter à cette histoire », a déclaré l’ancien international français au micro de Anadolu (AA), reconnaissant qu’il pouvait être « compliqué de se regarder dans le miroir »

Lilian Thuram appelle la France à regarder « avec courage » l’héritage de la colonisation « Nous devons vraiment avoir le courage, en tant que Français, de nous confronter à cette histoire », a déclaré l’ancien international français au micro de Anadolu (AA), reconnaissant qu’il pouvait être « compliqué de se regarder dans le miroir »

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

L’ancien international français Lilian Thuram a estimé mardi que plusieurs anciennes puissances coloniales continuaient de minimiser, voire de nier, les violences et les séquelles de la colonisation, appelant la France à regarder son histoire « avec courage ».

S’exprimant au micro d’Anadolu (AA) en marge du Forum mondial sur la décolonisation autour des crises globales et des savoirs postcoloniaux, organisé à Istanbul, en Türkiye, Lilian Thuram a affirmé que « les pays qui ont colonisé minorent un peu cette discussion et parfois viennent même à nier la violence de la colonisation ».

Le fondateur de la Fondation Lilian Thuram – Éducation contre le racisme a également dénoncé la négation des « séquelles » encore présentes dans les sociétés contemporaines ainsi que du racisme qu’il relie à « l’idéologie du suprémacisme blanc ».

Interrogé sur les récentes déclarations du président français Emmanuel Macron concernant le partenariat avec l’Afrique, Thuram a estimé que la France devait « comprendre à quel point la colonisation construit encore la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui ».

« Nous devons vraiment avoir le courage, en tant que Français, de nous confronter à cette histoire », a-t-il déclaré, reconnaissant qu’il pouvait être « très compliqué de se regarder dans le miroir ».

L’ancien défenseur des Bleus a toutefois estimé qu’un tel travail de mémoire serait « beaucoup mieux pour notre pays » s’il était mené « intelligemment ».

Questionné sur les prétendus « aspects positifs » de la colonisation, Lilian Thuram a mis en garde contre toute tentative de réhabilitation historique.

« Lorsque l’on essaye de faire croire que l’extermination de millions de personnes a quelque chose de positif, il faut faire très attention », a-t-il affirmé. Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Le Forum mondial sur la décolonisation s’est tenu les 11 et 12 mai e lundi au sein du Centre Culturel Ataturk, à Istanbul, avec un appel à repenser les centres de production du savoir et les rapports de pouvoir à l’échelle mondiale.

Le rendez-vous a réuni chercheurs, intellectuels, universitaires et représentants de la société civile venus de plusieurs régions du monde autour des enjeux liés à la décolonisation des savoirs, des institutions et des structures de pouvoir.