- L’armée israélienne a ciblé Qantara, Qusayr, Wadi Hassan, Yohmor al-Shaqif et Houla par des tirs d’artillerie, rapporte l’agence officielle libanaise

Liban : quatre morts dans des frappes israéliennes malgré le cessez-le-feu - L’armée israélienne a ciblé Qantara, Qusayr, Wadi Hassan, Yohmor al-Shaqif et Houla par des tirs d’artillerie, rapporte l’agence officielle libanaise

AA / Beyrouth / Ethem Emre Ozcan

Quatre personnes ont été tuées dans des attaques israéliennes dans le sud du Liban, marquant de nouvelles violations du cessez-le-feu en vigueur, selon les médias officiels samedi.

En effet, l’armée israélienne a visé les zones de Qantara, Qusayr, Wadi Hassan, Yohmor al-Shaqif et Houla à l’aide de bombardements d’artillerie, a rapporté l’Agence nationale d’information (NNA).

Par ailleurs, un drone israélien a pris pour cible une moto ainsi qu’un camion dans la localité de Yohmor al-Shaqif. Le ministère libanais de la Santé a indiqué que quatre personnes avaient été tuées lors de ces attaques.

Dans le même temps, l’armée israélienne poursuit la démolition de maisons à l’explosif dans la ville occupée de Khiam.

À Beyrouth, la capitale libanaise, un drone israélien survole également la ville à basse altitude depuis les premières heures de la matinée.

- Violations continues de la trêve

Par ailleurs, Israël bombarde le Liban par des frappes aériennes et mène une offensive terrestre dans le sud depuis une attaque transfrontalière du Hezbollah le 2 mars. La région reste sous haute tension depuis le lancement, le 28 février, d’une offensive aérienne contre l’Iran par les États-Unis et Israël.

Depuis le 2 mars, l’intensification des attaques israéliennes contre le Liban a fait près de 2 500 morts et déplacé plus d’un million de personnes, selon les autorités libanaises.

De plus, jeudi, le président américain Donald Trump a annoncé qu’Israël et le Liban avaient convenu de prolonger le cessez-le-feu de trois semaines, à l’issue d’un second cycle de négociations de haut niveau à la Maison-Blanche.

Un premier cessez-le-feu de dix jours avait été annoncé le 16 avril, également violé par Israël.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba