Cet ordre intervient alors qu’Israël poursuit ses attaques malgré la trêve négociée sous médiation américaine, prolongée jusqu’au début du mois de juillet

Liban: Netanyahu ordonne des frappes dans la banlieue sud de Beyrouth malgré le cessez-le-feu Cet ordre intervient alors qu’Israël poursuit ses attaques malgré la trêve négociée sous médiation américaine, prolongée jusqu’au début du mois de juillet

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a ordonné lundi à l’armée de mener des frappes dans le quartier de la Dahiyeh à Beyrouth, affirmant que ces attaques constituaient une réponse aux « violations répétées » du cessez-le-feu en cours au Liban par le Hezbollah.

Netanyahu a affirmé que lui-même et le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, avaient ordonné à l’armée de « frapper des cibles terroristes » dans cette zone.

Cet ordre est intervenu malgré le cessez-le-feu négocié sous médiation américaine, entré en vigueur le 17 avril et prolongé par la suite jusqu’au début du mois de juillet.

Selon le ministère libanais de la Santé, les attaques israéliennes menées depuis le 2 mars ont fait plus de 3 400 morts à travers le pays.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba