« La FINUL est de plus en plus préoccupée par les activités des membres du Hezbollah et des soldats israéliens à proximité des positions de l'ONU, y compris l'utilisation accrue de drones », déclarent les casques bleus

Liban : la force de l'ONU s'inquiète des activités du Hezbollah et d'Israël près de ses positions « La FINUL est de plus en plus préoccupée par les activités des membres du Hezbollah et des soldats israéliens à proximité des positions de l'ONU, y compris l'utilisation accrue de drones », déclarent les casques bleus

AA / Istanbul / Serdar Dincel

La force de maintien de la paix de l'ONU au Liban (FINUL) a exprimé sa préoccupation mercredi face aux activités du groupe libanais Hezbollah et de l'armée israélienne à proximité de ses positions, évoquant des risques pour les casques bleus liés à « l'utilisation accrue de drones ».

« La FINUL est de plus en plus préoccupée par les activités des membres du Hezbollah et des soldats israéliens à proximité des positions de l'ONU, y compris l'utilisation accrue de drones, qui a provoqué des explosions dans et autour de nos bases et mis en péril les casques bleus », a-t-elle indiqué sur le réseau social américain X.

Les casques bleus « continuent de rendre compte en toute impartialité » des développements sur le terrain dans le sud du Liban au Conseil de sécurité de l'ONU « malgré les défis », a précisé la mission.

Cette mise en garde intervient alors que l'armée israélienne poursuit ses frappes aériennes à travers le Liban depuis le 2 mars, sur fond d'échanges de tirs avec le Hezbollah.

Depuis lors, les frappes israéliennes ont tué au moins 2 896 personnes, en ont blessé plus de 8 824 autres et ont entraîné le déplacement de plus de 1,6 million de personnes, soit environ un cinquième de la population, selon les données officielles libanaises.

Tel-Aviv poursuit ses attaques en dépit d'un cessez-le-feu en cours, annoncé le 17 avril et ultérieurement prolongé jusqu'au 17 mai.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh