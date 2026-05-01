Une frappe à Nabatieh al-Fawqa fait des victimes, sur fond de violations persistantes du cessez-le-feu

Liban : deux morts et dix blessés dans une nouvelle frappe aérienne israélienne au sud Une frappe à Nabatieh al-Fawqa fait des victimes, sur fond de violations persistantes du cessez-le-feu

AA / Istanbul / Mohammad Sio

Deux personnes ont été tuées et dix autres blessées vendredi dans une nouvelle frappe aérienne israélienne au sud du Liban, malgré un cessez-le-feu temporaire, selon l’Agence nationale d’information.

En effet, citant le ministère de la Santé, l’agence précise que la frappe a visé la localité de Nabatieh al-Fawqa, causant ces pertes humaines.

Par ailleurs, jeudi, au moins 29 personnes, dont quatre membres d’une même famille, ont été tuées et 42 autres blessées lors de frappes israéliennes visant plusieurs localités du sud du Liban.

De plus, en réponse aux représailles du Hezbollah liées à la guerre avec l’Iran, Israël mène une offensive au Liban depuis le 2 mars, ayant fait près de 2 600 morts et provoqué le déplacement de plus d’un million de personnes.

Enfin, un cessez-le-feu de dix jours entré en vigueur le 17 avril a été prolongé jusqu’au 17 mai. Toutefois, Israël continue de le violer quotidiennement par des frappes aériennes et des destructions d’habitations dans le sud du Liban. Une trêve précédente avait été conclue en novembre 2024.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba