Les chrétiens dénoncent l'incident comme une violation des symboles religieux, sur fond d'inquiétudes concernant l'accès aux lieux saints et l'escalade régionale

Liban : des palestiniens chrétiens « furieux » après la destruction d'une statue de Jésus par un soldat israélien Les chrétiens dénoncent l'incident comme une violation des symboles religieux, sur fond d'inquiétudes concernant l'accès aux lieux saints et l'escalade régionale

AA / Palestine

La destruction d’une statue de Jésus par un soldat israélien dans le sud du Liban a provoqué une vive colère parmi les chrétiens palestiniens, qui ont qualifié l’acte d' « attaque contre un symbole religieux et les sentiments des croyants », dans un contexte de condamnation croissante au niveau local et international.

Une vidéo diffusée dimanche montrait un soldat israélien brisant la statue à la pioche dans la ville de Debel, dans le sud du Liban. L’armée israélienne a reconnu l’incident dans un communiqué publié lundi.

Des chrétiens palestiniens interrogés par Anadolu ont estimé que cet incident reflète le « mépris » d’Israël pour les religions, soulignant les restrictions de longue date imposées par Tel-Aviv à l’accès des Palestiniens aux sites sacrés de Jérusalem-Est occupée.

Cet incident n’est pas le premier à concerner des symboles religieux chrétiens au Liban. En septembre 2024, des frappes aériennes israéliennes avaient détruit l’église Mar Georges dans la ville de Derdghaiya, dans le district de Tyr. En avril 2025, l’armée israélienne avait détruit une statue de Saint Georges dans la ville de Yaroun, dans le gouvernorat de Nabatieh, avec des vidéos montrant un bulldozer militaire procédant à la démolition.

« Un comportement enraciné dans la haine »

Depuis Bethléem, Jack Jaqman, chrétien catholique, a déclaré que l’incident reflète un « comportement enraciné dans la haine des religions ».

« Ce qui se passe au Liban ne peut être dissocié de ce qui se passe en Palestine et dans la région », a-t-il confié à Anadolu.

Il a ajouté que les chrétiens au Liban sont « directement ciblés » et que cet acte constitue « une attaque contre un symbole religieux, pas un incident isolé ».

Il a accusé l’armée israélienne de manquer de respect envers les religions. « Le comportement de certains soldats reflète une hostilité envers tout ce qui est religieux et humain », a-t-il affirmé, soulignant le ciblage répété de la présence chrétienne au Liban et en Palestine.

Jaqman a également évoqué les restrictions imposées aux chrétiens palestiniens, notamment les difficultés d’accès aux sites sacrés de Jérusalem-Est, en particulier l’église du Saint-Sépulcre lors des occasions religieuses.

Israël avait fermé l’église du Saint-Sépulcre et la mosquée Al-Aqsa pendant 40 jours depuis le début de la guerre contre l’Iran le 28 février, pour des raisons de sécurité, avant de les rouvrir le 8 avril suite à l’annonce d’un cessez-le-feu de deux semaines.

Le père Issa Thaljieh, prêtre grec orthodoxe à l’église de la Nativité, a indiqué à Anadolu que les restrictions israéliennes sur les permis d’accès à l’église et à Jérusalem-Est continuent de limiter la participation aux rites religieux.

« Douloureux mais pas surprenant »

Shadi Ayad, de Beit Sahour, a décrit la scène comme « profondément douloureuse mais pas surprenante », précisant que la croix symbolise la foi, la souffrance et l’amour pour les chrétiens.

L’incident met en évidence « une contradiction entre le respect des religions proclamé par Israël et la réalité sur le terrain », a-t-il ajouté, pointant les restrictions sur la liberté de culte et de circulation.

Ayad a critiqué ce qu’il a qualifié de « politiques de fermeture et de restriction », incluant barrières, procédures militaires et limites d’accès à Jérusalem-Est et aux sites religieux, affectant la vie religieuse quotidienne.

Le pasteur palestinien Munther Isaac a appelé à concentrer la colère sur les attaques contre les civils et la destruction massive à Gaza et au Liban, plutôt que sur la seule destruction d’une statue de Jésus par un soldat israélien.

« L’indignation ne devrait pas se limiter à une statue de Jésus détruite, aussi répréhensible soit-ce », a déclaré Isaac, pasteur de l’Église évangélique luthérienne de Noël à Ramallah, dans un post sur la plateforme américaine X.

« La véritable indignation concerne le ciblage des civils, l’atteinte à la dignité humaine et la dévastation à Gaza et au Liban. La guerre est maléfique. Il faut rendre des comptes », a-t-il ajouté.

Indignation

Mardi, les journaux palestiniens ont largement couvert la destruction par un soldat israélien d’une statue de Jésus dans le sud du Liban.

L’incident a suscité la condamnation des responsables de l’Église catholique à Jérusalem-Est lundi, qui l’ont qualifié de « violation grave des symboles religieux et de la dignité humaine » et ont demandé que les responsables soient tenus pour compte.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a présenté des excuses officielles, décrivant l’acte comme « grave et honteux », et a annoncé l’ouverture d’une enquête.

Cependant, la chaîne publique israélienne KAN a rapporté que le soldat ne ferait pas l’objet d’une enquête pénale et serait seulement soumis à des « mesures disciplinaires ».

L’armée israélienne a déclaré qu’elle « considérait l’incident avec une grande gravité », affirmant que l’action du soldat « ne correspond pas aux valeurs de l’armée ni à la conduite attendue de ses soldats ».

Depuis le 2 mars, Israël a mené des attaques au Liban ayant fait 2 294 morts, 7 544 blessés et plus d’un million de déplacés, avant l’annonce d’un cessez-le-feu de 10 jours par le président américain Donald Trump.

Malgré cet accord, les forces israéliennes restent déployées dans le sud du Liban, dans ce qu’elles qualifient de « zone de sécurité » s’étendant jusqu’à 10 kilomètres de la frontière, de la côte méditerranéenne aux pentes du Mont Hermon, selon les déclarations antérieures du ministre de la Défense Israel Katz.

* Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz