L’opération s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de France au Liban, Hervé Magro, ainsi que de Karolina Billing, représentante de l’Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Liban

Liban : arrivée de 9 tonnes d’aide humanitaire française et européenne à Beyrouth L’opération s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de France au Liban, Hervé Magro, ainsi que de Karolina Billing, représentante de l’Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Liban

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Un vol transportant près de 9 tonnes d’aide humanitaire française, acheminée avec le soutien de l’Union européenne, est arrivé au Liban, a annoncé jeudi l’Ambassade de France au Liban dans un message publié sur les réseaux sociaux.

L’opération s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de France au Liban, Hervé Magro, ainsi que de Karolina Billing, représentante de l’Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Liban.

Selon la même source, l’aide comprend notamment 75 kits de santé fournis par l’association TULIPE, destinés à soutenir les équipes médicales déployées sur le terrain.

Des équipements de première nécessité ont également été livrés au profit des populations déplacées, dont des tentes, des kits de cuisine ainsi que des lampes solaires.

Dans un contexte de crise persistante au Liban, marquée par une dégradation économique sévère et des tensions sécuritaires accrues, la communauté internationale intensifie ses efforts humanitaires. Les violences récurrentes dans le sud du pays, malgré les tentatives de cessez-le-feu, ont entraîné d’importants déplacements de population et accru les besoins en assistance d’urgence.



Selon les autorités libanaises, les violences en cours ont fait plus de 2 200 morts depuis début mars et contraint plus d’un million de personnes à fuir leur domicile, aggravant une situation humanitaire déjà critique



Parallèlement, Emmanuel Macron a récemment appelé l’Europe à renforcer son engagement en faveur du Liban et annoncé l’organisation prochaine d’une conférence de soutien, soulignant la nécessité d’une mobilisation internationale coordonnée face à la crise

