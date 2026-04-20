- Le président libanais a déclaré que le but des négociations est l'arrêt des hostilités, la fin de l'occupation et le déploiement de l'armée jusqu'aux frontières internationalement reconnues

Liban : Aoun affirme qu'une délégation présidée par Simon Karam négociera avec Israël, avec 3 objectifs - Le président libanais a déclaré que le but des négociations est l'arrêt des hostilités, la fin de l'occupation et le déploiement de l'armée jusqu'aux frontières internationalement reconnues

AA / Beyrouth/ Wassim Samih Seifeddine

Le président libanais Joseph Aoun a annoncé, lundi, qu'une délégation dirigée par l'ambassadeur Simon Karam mènera des négociations bilatérales avec Israël afin d'atteindre trois objectifs.

Lors de sa rencontre avec une délégation du « Front de la Souveraineté » (une association civile), Aoun a indiqué que les négociations seront conduites directement par le Liban via une délégation emmenée par Simon Karam, excluant toute participation ou médiation d'une tierce partie.

Ces derniers jours, Beyrouth a souligné à plusieurs reprises la nécessité de séparer les négociations prévues avec Tel-Aviv du processus de discussions entre Washington et Téhéran visant à mettre fin à la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février dernier.

Aoun a expliqué que le choix de la négociation a pour but : la cessation des hostilités, la fin de l'occupation israélienne de certaines zones du sud du pays, et le déploiement de l'armée jusqu'aux frontières sud internationalement reconnues.

Il a poursuivi en indiquant que le président américain Donald Trump a fait preuve de « toute sa compréhension et sa réactivité » lors de leur entretien téléphonique de jeudi dernier.

Aoun a ajouté que Trump « est intervenu auprès d'Israël pour obtenir un cessez-le-feu et préparer le lancement d'un processus de négociation qui mettrait fin à cette situation anormale et restaurerait l'autorité de l'État libanais ainsi que sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. »

L'armée israélienne a annoncé samedi avoir tracé une « ligne jaune » imaginaire au sud du fleuve Litani pour délimiter les zones de présence de ses troupes au Liban. Cette annonce fait suite aux déclarations, vendredi, du ministre israélien de la Défense, Israël Katz, confirmant dans un communiqué l'intention de Tel-Aviv de maintenir son contrôle sur tous les territoires occupés dans le sud du Liban lors de sa récente offensive.



Ces prises de position sur le terrain interviennent au lendemain d'une percée diplomatique. Jeudi soir, le président américain Donald Trump avait en effet annoncé un cessez-le-feu de 10 jours au Liban, conclu à l'issue d'entretiens téléphoniques avec son homologue libanais Joseph Aoun et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.



Cette trêve vise à suspendre une offensive déclenchée par Israël contre le Liban le 2 mars dernier. Selon les dernières données officielles, ce conflit a déjà fait plus de 2000 morts et 7000 blessés, provoquant également le déplacement de plus d'un million de personnes.



* Traduit de l'arabe par Mariem Njeh