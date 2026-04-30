Des frappes ont visé plusieurs zones, détruisant des habitations dans le sud du Liban

Liban : 9 morts, 13 blessés dans des frappes aériennes israéliennes Des frappes ont visé plusieurs zones, détruisant des habitations dans le sud du Liban

Au moins neuf personnes ont été tuées et 13 autres blessées jeudi lors de frappes aériennes israéliennes visant plusieurs localités du sud du Liban, malgré un cessez-le-feu temporaire, rapportent des médias libanais.

Selon l’Agence nationale d’information, trois personnes ont été tuées et sept autres blessées dans une frappe ayant touché la localité de Jibchit, où un immeuble résidentiel a été détruit.

Par ailleurs, dans la ville de Toul, quatre personnes ont perdu la vie et six autres ont été blessées, tandis qu’un autre bâtiment résidentiel a été réduit en ruines.

De plus, deux personnes ont été tuées dans la localité de Harouf, où une maison a été frappée par un appareil israélien, a précisé l’agence.

En outre, des avions de guerre israéliens ont mené une frappe sur la localité de Sultaniyeh, tandis que des tirs d’artillerie ont visé les environs de Zawtar al-Sharqiya et de Mifadoun.

Depuis le 2 mars, Israël mène une offensive meurtrière au Liban ayant fait au moins 2 534 morts, 7 863 blessés et provoqué le déplacement de plus de 1,6 million de personnes, soit environ un cinquième de la population, selon des chiffres officiels.

Un cessez-le-feu de 10 jours entré en vigueur le 17 avril a ensuite été prolongé jusqu’au 17 mai. Toutefois, Israël continue de le violer quotidiennement à travers des frappes aériennes et la destruction d’habitations dans le sud du Liban.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba