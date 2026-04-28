L’agence indique que le personnel est coincé après une frappe survenue lors d’une mission de secours

Liban : 3 membres de la Défense civile coincés sous les décombres après des frappes israéliennes L’agence indique que le personnel est coincé après une frappe survenue lors d’une mission de secours

AA / Istanbul / Serdar Dincel

La Défense civile libanaise a indiqué mardi soir que trois de ses membres sont coincés sous les décombres après une frappe israélienne survenue lors d’une mission de secours dans le sud du Liban.

« Le personnel de la Défense civile a été ciblé alors qu’il menait une mission de secours et médicale pour des personnes blessées lors d’une frappe aérienne israélienne dans la ville de Majdal Zoun », précise l’agence dans un communiqué.

Trois membres de la Défense civile se trouvent sous les décombres, ajoute le communiqué.

Israël poursuit ses attaques au Liban malgré un cessez-le-feu temporaire.

Le président américain Donald Trump avait initialement annoncé un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban le 17 avril, avant de déclarer jeudi qu’il serait prolongé de trois semaines.

Selon les chiffres officiels libanais, les attaques israéliennes depuis le 2 mars ont fait au moins 2 534 morts, 7 863 blessés et déplacé plus de 1,6 million de personnes.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz