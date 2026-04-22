Libération au Mali de deux otages, un russe et un ukrainien, enlevés au Niger en 2024 Selon Africa Corps les ex-otages se trouvent actuellement à bord d’un avion de transport militaire des forces aérospatiales russes.

AA / Bamako / Amarana Maiga



Deux ressortissants, l’un russe et l’autre ukrainien, enlevés en juillet 2024 au Niger, ont été libérés à la suite d’une opération militaire menée au Mali, a annoncé mardi l’Africa Corps dans une publication diffusée sur sa chaîne Telegram.



Selon cette source, les deux hommes, employés d’une société russe de prospection géologique, ont été secourus lors d’une « opération spéciale » conduite par des unités du groupe paramilitaire. Ils avaient été capturés par le Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), organisation affiliée à Al-Qaïda et active dans la région sahélienne.



Les ex-otages ont été identifiés comme Oleg Greta, citoyen russe né en 1962, et Yuri Yourov, citoyen ukrainien né en 1970. D’après l’Africa Corps, ils ont passé près de deux ans en captivité.



Dans une vidéo accompagnant la publication, l’un des ex-otages indique qu’ils exerçaient des activités de géologie pour une entreprise russe en Afrique. Il évoque une forte émotion au moment de leur libération, affirmant que les otages avaient « enfin vu les leurs » après une longue période de captivité. Il souligne également le caractère rapide et « très professionnel » de l’intervention, précisant qu’ils ont été extraits « en moins d’une heure ».



Le témoignage mentionne par ailleurs l’absence d’assistance au moment de leur enlèvement, ajoutant que seuls les intervenants militaires ont permis leur libération. Les deux hommes devraient être évacués vers la Russie pour y recevoir des soins avant d’envisager une reprise de leurs activités, principalement concentrées sur le continent africain.



L’Africa Corps précise que les ex-otages se trouvent actuellement à bord d’un avion de transport militaire des forces aérospatiales russes, sans fournir davantage de détails sur les circonstances exactes de l’opération ni sur son lieu précis.



Présentée comme le nouveau bras opérationnel de la Russie en Afrique, l’Africa Corps s’inscrit dans la continuité du redéploiement des dispositifs russes sur le continent après le recul du Groupe Wagner. Placée sous la supervision du ministère russe de la Défense, cette structure intervient notamment au Mali aux côtés des forces armées maliennes, avec des missions de formation, d’appui opérationnel et de sécurisation de sites stratégiques, dans un contexte de recomposition des alliances au Sahel.

