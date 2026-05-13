Le ministre espagnol des Affaires étrangères Albares a réitéré la « solidarité de l'Espagne avec l'Arabie saoudite » face aux « attaques indiscriminées et injustifiées » de l'Iran

L'Espagne et l'Arabie saoudite ont élevé leurs relations bilatérales au niveau de « partenariat stratégique » Le ministre espagnol des Affaires étrangères Albares a réitéré la « solidarité de l'Espagne avec l'Arabie saoudite » face aux « attaques indiscriminées et injustifiées » de l'Iran

AA / Madrid / Senhan Bolelli

L'Espagne et l'Arabie saoudite ont décidé d'élever leurs relations bilatérales au niveau de « partenariat stratégique » par un accord signé lors de leur réunion à Madrid au niveau des ministres des Affaires étrangères.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, s'est entretenu à Madrid avec son homologue saoudien, Fayçal ben Ferhane Al Saoud.

Dans une déclaration aux médias, Albares et ben Ferhane ont annoncé que, « par la signature visant à créer un Conseil de partenariat stratégique, les deux pays tiendront des réunions renforçant le mécanisme de coordination en matière de politique, de sécurité, de défense, de commerce, d'économie, de transports, d'énergie et de culture ».

Le ministre espagnol des Affaires étrangères Albares a réitéré la « solidarité de l'Espagne avec l'Arabie saoudite » face aux « attaques indiscriminées et injustifiées » de l'Iran.

Rappelant que l'Arabie saoudite a toujours suivi une politique au Moyen-Orient « prudente, responsable, visant à réduire les tensions et impliquant une solution diplomatique », Albares a déclaré : « L'Espagne et l'Arabie saoudite défendent le droit international. Et les deux pays souhaitent la consolidation des cessez-le-feu à Gaza et au Liban. »

Albares a indiqué que les deux pays affirment la nécessité de travailler par la négociation et le dialogue pour la stabilité régionale, et il a ajouté que le passage par le détroit d'Ormuz doit « être en tout temps libre, sûr et sans aucun péage de passage ».

Répétant que l'engagement de l'Espagne envers l'État de Palestine est aussi ferme que celui de l'Arabie saoudite, Albares a remercié son homologue saoudien pour l'invitation adressée au Premier ministre Pedro Sánchez à participer à l'Expo 2030 à Riyad, invitation dont l'Espagne a confirmé la participation.

Il a été également rapporté qu'un accord d'exemption de visa réciproque pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service a été signé dans le cadre des discussions.

* Traduit en turc par Mariem Njeh