- Il s'agit du deuxième cas positif parmi les 14 ressortissants espagnols évacués vers Tenerife depuis le navire de luxe MV Hondius

L'Espagne confirme un nouveau cas de hantavirus parmi les personnes en quarantaine dans un hôpital de Madrid - Il s'agit du deuxième cas positif parmi les 14 ressortissants espagnols évacués vers Tenerife depuis le navire de luxe MV Hondius

AA / Istanbul / Seyma Erkul Dayanc

L'Espagne a confirmé lundi un nouveau cas de hantavirus parmi les personnes placées en quarantaine préventive dans un hôpital de Madrid.

« Le cas positif a été détecté lors des contrôles diagnostiques périodiques effectués sur les personnes contacts sous surveillance », a déclaré le ministère de la Santé du pays dans une publication sur le réseau social américain X.

Ce cas correspond à un contact étroit identifié dans le cadre du suivi épidémiologique mis en place après la détection initiale du foyer.

Il s'agit du deuxième cas positif parmi les 14 ressortissants espagnols évacués vers Tenerife depuis le paquebot de luxe MV Hondius. Le navire transportait environ 150 passagers et membres d'équipage originaires de 23 pays.

Le 11 mai, le ministre espagnol de la Santé avait annoncé qu'un passager espagnol à bord du navire de croisière MV Hondius avait été testé positif au hantavirus, peu après que les autorités eurent achevé l'opération d'évacuation du navire.

Les autorités ont indiqué lundi que cette personne faisait déjà l'objet d'une surveillance clinique et d'un isolement depuis son admission, « conformément aux protocoles établis par le Système d'alerte précoce et de réponse rapide ».

Après confirmation par test PCR, le patient a été transféré à l'Unité d'isolement de haut niveau de l'hôpital Gomez Ulla, où il restera sous surveillance médicale spécialisée et soumis à des mesures strictes de biosécurité.

« Le patient restera hospitalisé sous surveillance médicale spécialisée et avec les mesures de biosécurité prévues pour ce type de cas », a précisé le ministère.

Les autorités sanitaires ont souligné que cette détection avait été réalisée au sein d'un système de contrôle déjà activé.



Le hantavirus est une maladie rare, généralement transmise par des rongeurs infectés ou leurs excréments. Cependant, la souche responsable de cette épidémie, le virus Andes, peut également se propager d'homme à homme par un contact étroit et prolongé, souvent dans des espaces clos.