Les responsables des Verts appellent à une accélération de la transition vers les énergies renouvelables et mettent en garde contre la dépendance aux énergies fossiles

Les Verts européens accusent von der Leyen de renier ses engagements sur fond de crise énergétique Les responsables des Verts appellent à une accélération de la transition vers les énergies renouvelables et mettent en garde contre la dépendance aux énergies fossiles

AA/Bruxelles/Melike Pala

Les dirigeants du Parti vert européen ont accusé vendredi le Parti populaire européen (PPE) de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen d’agir à l’encontre de ses promesses de campagne, tout en appelant à un renforcement de la transition vers les énergies renouvelables dans un contexte de crise énergétique persistante en Europe.

Lors d’une conférence de presse à l’issue du Conseil de leadership des Verts à Bruxelles, la coprésidente Vula Tsetsi a affirmé que le PPE s’était présenté comme « pro-État de droit, pro-européen et pro-Ukraine », estimant que son action politique actuelle contredit ces engagements.

« Et c’était le slogan de Mme Von der Leyen… et ils font exactement l’inverse », a déclaré Tsetsi.

Elle a également critiqué la coopération qu’elle attribue au PPE avec l’extrême droite au Parlement européen, avertissant que de telles alliances risquent de renforcer les discours extrémistes au sein de l’Union.

Le coprésident Ciaran Cuffe a, de son côté, affirmé que l’Europe traverse une nouvelle crise énergétique et a mis en garde contre la dépendance persistante aux énergies fossiles, qui exposerait le continent à des chocs géopolitiques.

« Nous vivons une époque intéressante. Qui aurait pensé que Trump ferait plus pour l’unité européenne qu’Ursula von der Leyen », a-t-il déclaré, ajoutant que l’Europe est « dans une seconde crise énergétique alimentée par la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient ».

Il a souligné que la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires affecte directement les ménages européens et a plaidé pour une accélération de la transition écologique.

« Si nous maintenons notre dépendance au pétrole et au gaz, nous restons vulnérables aux caprices des autocrates et des dictateurs, et plus vite nous passerons aux énergies renouvelables et vertes, mieux ce sera », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent alors que le Parti vert européen a adopté une nouvelle déclaration appelant à un approfondissement de l’intégration européenne, à la suppression du droit de veto en matière de politique étrangère, à une accélération de l’élargissement de l’UE et à une transition rapide hors des énergies fossiles.

Le texte affirme également que l’avenir du Royaume-Uni se trouve dans l’Union européenne, les Verts se disant prêts à accueillir le pays en cas de retour et à ouvrir le débat politique lorsqu’il décidera de réintégrer le bloc.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir