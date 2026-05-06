L’apaisement des tensions autour du détroit d’Ormuz fait reculer les craintes sur l’approvisionnement mondial en GNL

Les prix du gaz européen chutent sur fond d’espoirs d’accord entre Washington et Téhéran L’apaisement des tensions autour du détroit d’Ormuz fait reculer les craintes sur l’approvisionnement mondial en GNL

AA / Istanbul

Les prix du gaz naturel en Europe ont fortement reculé ce mercredi, les espoirs d’un accord entre les États-Unis et l’Iran apaisant les inquiétudes liées à d’éventuelles perturbations des approvisionnements mondiaux en gaz naturel liquéfié (GNL).

Le contrat à terme TTF néerlandais, principale référence du marché européen du gaz, a chuté de plus de 8 %, tombant sous les 43 euros (50,6 dollars) par mégawattheure.

Cette baisse intervient après des informations faisant état d’un possible accord préliminaire entre Washington et Téhéran susceptible de mettre fin au conflit et d’ouvrir la voie à des négociations nucléaires plus larges.

La perspective d’une désescalade a réduit les craintes de perturbations prolongées autour du détroit d’Ormuz, passage stratégique pour les flux énergétiques mondiaux.

Le président américain Donald Trump a également annoncé une suspension temporaire de l’opération militaire « Project Freedom », destinée à sécuriser le transport maritime commercial dans le détroit d’Ormuz, invoquant des avancées dans les négociations.

Le conflit et la quasi-fermeture de cette voie maritime avaient perturbé près d’un cinquième de l’approvisionnement mondial en GNL, alimentant la hausse des prix et les tensions sur les marchés énergétiques.

Bien que la majorité des exportations de gaz du Moyen-Orient soit destinée à l’Asie, les perturbations ont resserré l’offre mondiale de GNL et ravivé les inquiétudes en Europe, toujours fortement dépendante des importations pour reconstituer ses stocks avant l’hiver.

Les niveaux de stockage européens s’établissent actuellement autour de 34 %, un niveau inférieur à la moyenne des cinq dernières années, maintenant une certaine prudence parmi les opérateurs malgré l’amélioration du contexte diplomatique.

Des analystes estiment toutefois que le marché reste exposé à une nouvelle volatilité en cas d’échec des négociations ou de reprise insuffisamment rapide du trafic maritime dans la région.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy