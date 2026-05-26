Les pays du Moyen-Orient « ne seront plus un bouclier » pour les bases américaines, affirme le guide suprême iranien

Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a déclaré mardi que les pays du Moyen-Orient « ne seront plus un bouclier pour les bases américaines » et que les États-Unis ne disposeront plus d’« havre de sécurité » dans la région.

Ces déclarations ont été faites dans un message publié à l’occasion du point culminant du pèlerinage islamique du Hajj, selon l’agence officielle iranienne IRNA.

Mojtaba Khamenei a appelé les pays musulmans ainsi que les autres États de la région « à poursuivre des intérêts communs » afin de contribuer à l’émergence d’un nouvel ordre régional et mondial.

« J’invite sincèrement tous les pays et gouvernements islamiques à l’amitié et à la coopération pour le bien commun », a-t-il ajouté.

Cet appel intervient alors que des efforts de médiation menés par le Pakistan se poursuivent pour tenter de mettre fin à la guerre opposant les États-Unis et Israël à l’Iran, déclenchée le 28 février et suivie de frappes de représailles iraniennes.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril avant d’être prolongé pour une durée indéterminée par le président américain Donald Trump.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore