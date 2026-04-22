Réunis en urgence au sein de la Ligue arabe, les ministres accusent Téhéran de « responsabilité internationale » et dénoncent une atteinte à la liberté de navigation

Les pays arabes exigent de l’Iran des compensations pour les attaques et la fermeture du détroit d'Ormuz Réunis en urgence au sein de la Ligue arabe, les ministres accusent Téhéran de « responsabilité internationale » et dénoncent une atteinte à la liberté de navigation

AA / Istanbul

Les ministres arabes des Affaires étrangères ont exigé mardi que l’Iran verse des compensations pour les dommages causés par ce qu’ils ont qualifié d’attaques contre des pays arabes ainsi que pour la fermeture du détroit d’Ormuz.

Cette position figure dans une résolution adoptée lors d’une réunion d’urgence de la Ligue arabe, tenue en visioconférence sous la présidence de Bahreïn.

Le texte estime que Téhéran porte « l’entière responsabilité internationale » des attaques visant la Jordanie, les Émirats arabes unis, Bahreïn, l’Arabie saoudite, Oman, le Qatar, le Koweït et l’Irak, et qu’il est tenu, en vertu du droit international, de fournir « une réparation intégrale » pour l’ensemble des pertes et dommages subis.

La résolution condamne également la fermeture du détroit d’Ormuz et les menaces visant à fermer le détroit de Bab el-Mandeb, estimant que ces actions contreviennent au droit international et au principe de liberté de navigation.

Le ministre bahreïni des Affaires étrangères, Abdullatif Al Zayani, a déclaré que les actions iraniennes avaient perturbé le trafic maritime, menacé la sécurité énergétique ainsi que l’approvisionnement en nourriture et en médicaments, et porté atteinte au commerce mondial et à l’économie internationale.

Il a ajouté que l’Iran devait être tenu responsable des conséquences de la fermeture du détroit d’Ormuz à la navigation internationale.

Au début du mois, l’Iran avait de son côté réclamé des compensations à l’Arabie saoudite, au Qatar, aux Émirats arabes unis, à Bahreïn et à la Jordanie, accusant ces pays d’avoir participé au conflit contre lui.

Les tensions dans la région se sont intensifiées après les frappes conjointes menées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, suivies de représailles de Téhéran visant Israël et d’autres pays de la région abritant des installations américaines.

Le Pakistan a accueilli le 11 avril un premier cycle de négociations après avoir facilité un cessez-le-feu de deux semaines annoncé le 8 avril. La trêve ayant été prolongée mardi, les efforts se poursuivent pour organiser un second cycle de discussions.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy