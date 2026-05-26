Les autorités palestiniennes accusent Israël de poursuivre une politique de « judaïsation » de Jérusalem occupée après la saisie de terrains autour de la mosquée historique Nabi Samuel

Les Palestiniens dénoncent une confiscation israélienne de terres autour de Nabi Samuel à Jérusalem-Est Les autorités palestiniennes accusent Israël de poursuivre une politique de « judaïsation » de Jérusalem occupée après la saisie de terrains autour de la mosquée historique Nabi Samuel

AA / Istanbul

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné ce mardi la décision israélienne de confisquer de vastes parcelles de terres autour du village de Nabi Samuel et de la localité de Beit Iksa, au nord-ouest de Jérusalem occupée, dénonçant une nouvelle étape dans les efforts visant à « judaïser » la ville.

Dans un communiqué, le gouvernorat de Jérusalem a averti que la mosquée historique Nabi Samuel traversait « l’une des phases les plus dangereuses de judaïsation », après la décision israélienne de saisir les terrains entourant le village et le site religieux sous prétexte d’aménagement archéologique.

Selon les autorités palestiniennes, Israël a confisqué 110 dunams de terres, soit environ 27 acres, appartenant au village de Nabi Samuel et à Beit Iksa, y compris des zones situées autour de la mosquée historique.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a estimé que cette mesure constituait « une extension de la guerre coloniale menée contre la terre, le peuple et le récit palestinien ».

Le communiqué accuse également Israël de mettre en œuvre des politiques systématiques visant la géographie et la démographie palestiniennes, dans le but d’isoler Jérusalem occupée de son environnement naturel et d’en modifier l’identité.

Le ministère affirme en outre qu’Israël utilise des projets archéologiques et l’argument de « l’intérêt public » pour légitimer la confiscation de terres palestiniennes et remodeler la région au profit de l’expansion des colonies.

Les autorités palestiniennes ont appelé la communauté internationale et les Nations unies à prendre des « mesures concrètes et contraignantes », y compris des sanctions, afin de mettre fin aux politiques de confiscation, d’annexion et de « judaïsation », et de demander des comptes à Israël pour les violations commises.

Selon le gouvernorat de Jérusalem, Israël a détruit la majorité des habitations du village de Nabi Samuel en 1971 et déplacé ses habitants sous prétexte de protéger des « antiquités rares ». Environ 300 Palestiniens vivent encore aujourd’hui dans le village, dans des conditions qualifiées de difficiles et isolées.

Le gouvernorat affirme également qu’Israël a classé en 1995 les zones entourant Nabi Samuel comme « parc national », confisquant des milliers de dunams de terres et transformant le village en une enclave isolée et assiégée.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy