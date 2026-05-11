Les chefs de la diplomatie de l’UE doivent examiner de nouvelles sanctions liées à la guerre en Ukraine ainsi que les questions de sécurité maritime et de stabilité régionale au Moyen-Orient

Les ministres européens discutent sanctions contre Moscou et sécurité au Moyen-Orient à Bruxelles Les chefs de la diplomatie de l’UE doivent examiner de nouvelles sanctions liées à la guerre en Ukraine ainsi que les questions de sécurité maritime et de stabilité régionale au Moyen-Orient

AA / Istanbul

Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne se réunissent ce lundi à Bruxelles pour examiner de nouvelles sanctions liées à la guerre menée par la Russie en Ukraine et aborder plusieurs dossiers internationaux, dont la situation au Moyen-Orient, a indiqué la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas.

Avant la réunion du Conseil des affaires étrangères, Kallas a estimé que le cessez-le-feu voulu par le président russe Vladimir Poutine était « très cynique » et destiné à « protéger son défilé », accusant parallèlement Moscou de poursuivre ses attaques contre des civils en Ukraine.

Elle a affirmé que Kiev avait respecté les précédentes propositions de cessez-le-feu, contrairement à la Russie qui aurait poursuivi ses opérations militaires.

Les ministres européens doivent également avancer sur un nouveau paquet de sanctions visant des personnes impliquées dans la déportation d’enfants ukrainiens vers la Russie, tandis qu’une discussion de haut niveau est prévue sur les efforts visant à permettre leur retour.

Les chefs de la diplomatie européenne doivent par ailleurs rencontrer la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, que Kallas a qualifiée de « partenaire partageant les mêmes valeurs » sur les questions de sécurité internationale et de coopération multilatérale.

Concernant le Moyen-Orient, les discussions porteront notamment sur la sécurité maritime, y compris la mission navale européenne Aspides, ainsi que sur d’éventuels ajustements opérationnels liés aux opérations de déminage et d’escorte maritime.

Kallas a également indiqué que les ministres pourraient examiner des sanctions contre des colons violents, tout en soulignant que certaines propositions nécessitaient encore un consensus entre les États membres.

L’ordre du jour comprend enfin un dialogue politique avec la Syrie portant sur la reconstruction institutionnelle et les réformes de gouvernance, dans le cadre de l’évolution de l’engagement européen envers Damas.

La coopération avec les Balkans occidentaux et les menaces hybrides figurent également parmi les sujets abordés, Kallas liant les progrès du processus d’élargissement aux réformes menées par les pays candidats.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy