Le navire commercial Blue Star III a été libéré après qu’une inspection a déterminé qu’il n’avait pas l’intention de se rendre dans un port iranien, a déclaré le CENTCOM

Les Marines américains montent à bord d’un navire en mer d’Arabie, puis le libèrent, dans le cadre du blocus de l’Iran Le navire commercial Blue Star III a été libéré après qu’une inspection a déterminé qu’il n’avait pas l’intention de se rendre dans un port iranien, a déclaré le CENTCOM

AA / Washington / Ahmet Salih Alacaci

Des Marines américains opérant en mer d’Arabie ont embarqué mardi sur un navire commercial soupçonné de tenter de rejoindre des ports iraniens sous blocus, puis l’ont libéré, selon le commandement central américain (CENTCOM).

« Plus tôt dans la journée en mer d’Arabie, des Marines américains de la 31e unité expéditionnaire maritime ont embarqué sur le M/V Blue Star III », a écrit le CENTCOM sur la plateforme sociale américaine X.

Le navire a été libéré après qu’une inspection a déterminé qu’il n’avait pas l’intention d’accoster dans un port iranien, a précisé le CENTCOM.

Le CENTCOM a ajouté que 39 navires ont été « redirigés pour assurer le respect » du blocus.

Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz a été fortement perturbé depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran le 28 février, secouant les marchés mondiaux de l’énergie et suscitant des craintes de dommages économiques durables.

Un cessez-le-feu médié par le Pakistan reste en vigueur. Aucune nouvelle négociation visant à mettre fin définitivement au conflit n’a encore été planifiée, après que le président américain Donald Trump a annulé la visite de ses envoyés dans la capitale pakistanaise, Islamabad, ce week-end.

Selon l’ONU, le trafic des navires dans ce passage a chuté de 95,3 % depuis le début de la guerre, tandis que les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 6 %.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz