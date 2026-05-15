Le ministère des Affaires étrangères appelle la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour tenir Israël responsable des violations continues des droits humains

Les Maldives condamnent les actions israéliennes sur l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa Le ministère des Affaires étrangères appelle la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour tenir Israël responsable des violations continues des droits humains

AA / Istanbul

Les Maldives ont condamné vendredi l’intrusion dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa par des responsables et occupants israéliens sous la protection des forces israéliennes.

Dans un communiqué, le ministère maldivien des Affaires étrangères a déclaré que les restrictions imposées aux fidèles pour accéder au site constituaient une « violation flagrante du droit international » et une provocation délibérée visant la sainteté et le statut historique de l’un des sites les plus sacrés de l’islam.

« Le gouvernement des Maldives réitère son appel à la communauté internationale pour qu’elle prenne des mesures urgentes et décisives afin de tenir Israël responsable des violations continues et graves des droits humains et de son mépris flagrant pour le ‘status quo’ de longue date régissant l’un des sites les plus sacrés de la Oumma islamique », a-t-il indiqué.

Les Maldives ont également réaffirmé leur soutien indéfectible au peuple palestinien et appelé à une action internationale urgente pour protéger les sites religieux islamiques et garantir les droits légitimes des Palestiniens.

Jeudi, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, est entré par la force dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa pour marquer l’anniversaire de l’occupation israélienne de Jérusalem-Est.

Des images ont montré Ben-Gvir brandissant le drapeau israélien et dansant avec un groupe d’occupants, avec la mosquée du Dôme du Rocher en arrière-plan.

Des images ont également montré le député Yitzhak Kroizer, du parti d’extrême droite Otzma Yehudit de Ben-Gvir, pénétrer dans la mosquée et lever le drapeau israélien.

Un responsable du Département du Waqf islamique à Jérusalem a indiqué à Anadolu que 620 occupants israéliens avaient pénétré dans l’enceinte de la mosquée sous protection policière.

La mosquée Al-Aqsa est le troisième site le plus sacré pour les musulmans. Les juifs appellent la zone le Mont du Temple, affirmant qu’elle a accueilli deux temples juifs dans l’Antiquité.

Depuis 2003, la police israélienne permet aux occupants d’entrer quotidiennement dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, à l’exception des vendredis et samedis.

Les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est comme capitale de leur futur État, se référant aux résolutions internationales qui ne reconnaissent ni l’occupation israélienne de la ville en 1967 ni son annexion en 1980.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz