L’Iran a promis une riposte après la saisie de deux navires commerciaux par les États-Unis, un acte de « blocus naval » qualifié de « piraterie » par Téhéran

Les Gardiens de la révolution iraniens annoncent avoir saisi deux navires étrangers, dont un lié à Israël L’Iran a promis une riposte après la saisie de deux navires commerciaux par les États-Unis, un acte de « blocus naval » qualifié de « piraterie » par Téhéran

AA / Ankara / Ahmet Dursun

Les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé mercredi que deux navires étrangers « mettant en danger la sécurité maritime », dont l'un est lié à Israël, ont été saisis et dirigés vers les côtes iraniennes.

Dans un communiqué écrit, le commandement des forces navales des Gardiens de la révolution a indiqué être intervenu contre les navires « MSC-Francesca » et « Epaminodes », qui « mettaient en danger la sécurité maritime sans disposer des autorisations nécessaires et en manipulant leurs systèmes de navigation ».

Le communiqué précise que le navire « MSC-Francesca » a été identifié comme étant « lié à Israël ».

S'il a été rapporté que les deux navires interceptés ont été saisis et déroutés vers les côtes iraniennes, aucune information n'a été fournie quant à la localisation exacte de l'intervention.

La déclaration souligne également que la violation de la sécurité du détroit d'Ormuz constitue une « ligne rouge » pour l'Iran.

Les États-Unis, qui ont décidé d'imposer un « blocus naval » à l'Iran, avaient attaqué et saisi deux navires commerciaux appartenant à l'Iran. Les responsables iraniens avaient alors annoncé qu'une riposte serait apportée à ces attaques, qu'ils avaient qualifiées d'« acte de piraterie ».

* Traduit du turc par Mariem Njeh