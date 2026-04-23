Prêtre Yves C: « La destruction de cette statue [de Jésus] me peine car ils attaquent notre foi. » Sofia K, habitante de Saint-Denis: « Cela devrait être puni par le droit international. »

Les Français sont indignés par les attaques de l’armée israélienne contre les symboles du christianisme Prêtre Yves C: « La destruction de cette statue [de Jésus] me peine car ils attaquent notre foi. » Sofia K, habitante de Saint-Denis: « Cela devrait être puni par le droit international. »

AA / France - Saint-Denis / Esra Taskin

Les Français, qui considèrent que le fait qu’un soldat israélien ait brisé une statue de Jésus au Liban constitue un « manque de respect », ont souligné que les attaques et destructions de l’armée israélienne à Gaza et au Liban sont des problèmes bien plus graves.

Lors des attaques d’Israël contre la bande de Gaza après octobre 2023, des sites archéologiques et des musées, ainsi que des bâtiments religieux et historiques, ont également été endommagés.

Selon les données de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), basée à Paris, 164 sites culturels de la bande de Gaza ont été endommagés entre le 7 octobre 2023 et le 24 mars 2026.

Avec la reprise des attaques intensives d’Israël contre le Liban, l’UNESCO est intervenue pour protéger le patrimoine culturel de ce pays.



Dans une déclaration du 1er avril, l’organisation a indiqué que 39 biens culturels au Liban avaient été temporairement placés sous protection renforcée.

Des photos montrant un soldat israélien en train de détruire une statue de Jésus à Deyr Seryan, dans le sud du Liban occupé par l’armée israélienne, ont circulé sur les réseaux sociaux.



La rapide diffusion de ces images a provoqué la réaction de nombreuses personnes, notamment dans le monde chrétien.

À Saint-Denis, en banlieue parisienne, des Français ont exprimé à Anadolu leur indignation face à ce comportement du soldat israélien et aux destructions de l’armée israélienne au Liban et à Gaza.

- « Ils attaquent notre foi »



Le prêtre Yves C., devant la basilique historique de Saint-Denis, a déclaré au sujet de la statue de Jésus victime de l’attaque : « La destruction de cette statue me peine, car ils attaquent notre foi, ils attaquent Jésus qui nous apporte la joie. »



Il a souligné qu’il n’existait aucune justification pour s’attaquer à des objets liés à la foi ou au culte : « Le Liban a une tradition chrétienne, donc cela doit être difficile à vivre pour eux (les Libanais). »

- « Une partie d’un processus de destruction général »



La professeure de philosophie Souad K. a commenté la destruction de la statue : « Cela fait partie d’un processus de destruction général qui me choque depuis le début, et constitue un manque de respect envers une culture différente de la nôtre. »



Elle a insisté sur le fait que ce qui la choque le plus est la mort de civils innocents et la destruction des conditions de vie, soulignant que, à Gaza, non seulement les lieux de culte et culturels, mais aussi les égouts ont été détruits.



À propos des attaques israéliennes contre Gaza, Souad K. a déclaré : « C’est un nettoyage ethnique. »

Sofia K., habitante de Saint-Denis, a également jugé grave la destruction de la statue de Jésus : « Je pense que les images venant du Liban et de Gaza sont plus sérieuses. Je pense qu’Israël nous montre des images plus graves. »



Qualifiant les événements au Liban d’attaque israélienne, elle a ajouté : « Cela devrait être puni par le droit international. »

*Traduit du turc par Ayse Bashoruz