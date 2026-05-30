Les forces américaines immobilisent un navire battant pavillon gambien qui tentait de naviguer vers un port iranien

Les forces américaines ont immobilisé dans le golfe d'Oman un navire commercial battant pavillon gambien qui « tentait de naviguer vers un port iranien », a rapporté samedi le Commandement central des États-Unis (CENTCOM).

« Les forces américaines opérant dans le golfe d'Oman ont appliqué des mesures de blocus en immobilisant, le 29 mai, un navire maritime battant pavillon gambien qui tentait de naviguer vers un port iranien », a écrit le CENTCOM sur le réseau social américain X.

Le commandement a précisé que les forces américaines « ont observé le navire commercial Lian Star transiter par les eaux internationales vers un port iranien dans le golfe d'Oman et ont émis plus de 20 avertissements tout en informant le navire qu'il violait le blocus américain ».

« Un aéronef américain a immobilisé le navire en tirant un missile Hellfire dans la salle des machines du navire après que l'équipage du Lian Star a refusé de s'y conformer. Le navire ne fait plus route vers l'Iran », a ajouté le CENTCOM.

Il a également mentionné que les forces américaines ont immobilisé cinq navires commerciaux et en ont dérouté 116 pour « appliquer pleinement le blocus alors qu'un cessez-le-feu avec l'Iran reste en vigueur ».