Les efforts de paix au Moyen-Orient se poursuivent, affirme le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif évoque une situation « difficile » en raison du conflit

AA / Islamabad

Le Premier ministre pakistanais, Shahbaz Sharif, a affirmé mercredi que les efforts diplomatiques visant à apaiser les tensions au Moyen-Orient se poursuivent « de manière constante », sur fond d’impasse dans les négociations entre les États-Unis et l’Iran.

S’exprimant lors d’une réunion du cabinet, il a indiqué que des pourparlers entre Washington et Téhéran, organisés plus tôt ce mois-ci à Islamabad, avaient duré 21 heures, soulignant le rôle actif joué par le Pakistan en coulisses.

« Nos efforts pour la paix se poursuivent de manière constante et se poursuivront », a-t-il déclaré devant les ministres.

Le chef du gouvernement a salué les initiatives du ministre des Affaires étrangères Ishaq Dar, du chef d’état-major de l’armée Asim Munir et du ministre de l’Intérieur Mohsin Naqvi, qui ont rencontré les deux parties et facilité les discussions.

Shahbaz Sharif a également indiqué avoir tenu une réunion approfondie de deux heures avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, en visite à Islamabad vendredi, puis brièvement de retour dimanche depuis Muscat, avant de se rendre à Moscow.

Selon lui, Abbas Araghchi lui a assuré qu’il répondrait au Pakistan après des consultations avec les autorités iraniennes.

Évoquant les répercussions plus larges de la crise, le Premier ministre a mis en garde contre la hausse des prix du pétrole, qui accentue les pressions économiques mondiales. « Nous faisons face à une situation difficile », a-t-il déclaré.

Sur le plan financier, il a indiqué qu’Islamabad avait récemment remboursé un prêt de 3,5 milliards de dollars aux Emirats Arabes Unis, remerciant le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman pour son soutien, Riyad ayant approuvé un nouveau prêt de 3 milliards de dollars et prolongé un dépôt existant de 5 milliards.

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, entraînant des représailles de Téhéran contre des alliés américains dans le Golfe et la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu a été annoncé le 8 avril sous médiation pakistanaise, suivi de discussions à Islamabad le 11 avril, sans qu’un accord ne soit trouvé.

Par la suite, Donald Trump a indiqué que la trêve avait été prolongée à la demande du Pakistan, dans l’attente d’une proposition de Téhéran.

Selon des informations rapportées, l’Iran aurait proposé de rouvrir le détroit d’Ormuz, tout en reportant à des négociations ultérieures les questions liées à son programme nucléaire.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore