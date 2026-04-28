Les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe rejettent la fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran, qualifiant cette action « d’illégale »

Les dirigeants du Golfe rejettent toute taxe sur le détroit d’Ormuz et appellent à une navigation libre Les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe rejettent la fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran, qualifiant cette action « d’illégale »

AA / Istanbul / Yusuf Alioglu

Les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont rejeté toute taxation des navires traversant le détroit d’Ormuz et ont appelé à une navigation libre et sécurisée dans cette voie maritime, a déclaré mardi le secrétaire général du bloc.

Lors d’une réunion consultative dans la ville saoudienne de Djeddah, les dirigeants du Golfe ont également rejeté la fermeture du détroit par l’Iran, qualifiant cette mesure « d’illégale », a précisé Jasem Mohamed Albudaiwi.

Les dirigeants ont en outre ordonné la mise en œuvre rapide d’un oléoduc et d’un gazoduc communs, ainsi que d’un système d’alerte précoce pour contrer les missiles balistiques, a ajouté Albudaiwi.

Le détroit d’Ormuz est l’un des points névralgiques de l’énergie dans le monde, avec près d’un cinquième de l’approvisionnement pétrolier mondial y transitant chaque jour avant le début de la guerre entre l’Iran, les États-Unis et Israël.

La voie maritime a subi des perturbations depuis début mars à la suite du déclenchement du conflit. Celui-ci est actuellement suspendu dans le cadre d’un cessez-le-feu, tandis que des efforts diplomatiques se poursuivent pour parvenir à un accord durable.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz