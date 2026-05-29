Portés disparus depuis dimanche après des difficultés rencontrées par leur catamaran près de Tanger, les deux navigateurs ont été secourus par un navire de commerce

Les deux Français disparus au large du Maroc retrouvés sains et saufs Portés disparus depuis dimanche après des difficultés rencontrées par leur catamaran près de Tanger, les deux navigateurs ont été secourus par un navire de commerce

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Les deux ressortissants français portés disparus depuis dimanche au large du nord du Maroc ont été retrouvés « sains et saufs » jeudi soir par un navire de commerce au large d’Assilah, ont indiqué les autorités marocaines de secours maritime.

Selon le Centre national de coordination et de sauvetage maritime, les deux navigateurs ont été récupérés par un navire marchand et doivent être débarqués en Espagne.

Le Centre avait reçu dimanche 24 mai vers 1H15 GMT une alerte signalant que le catamaran « Stella » rencontrait des difficultés au large de Tanger.

Le bateau, toujours à flot, ainsi qu’un radeau de sauvetage vide avaient ensuite été retrouvés à environ trois milles nautiques, soit près de cinq kilomètres, des côtes marocaines. Le catamaran avait été remorqué vers le port d’Assilah.

Les secours avaient alors concentré leurs recherches sur un canot annexe équipé d’un moteur hors-bord utilisé par l’équipage.

D’importants moyens de recherche avaient été mobilisés côté marocain, notamment deux avions, deux hélicoptères, trois unités maritimes, ainsi que des plongeurs de la Protection civile et des équipes de secours déployées le long du littoral.

Selon le père de l’un des disparus, un premier message avait signalé une voie d’eau à bord avant qu’un second n’indique que l’équipage quittait le catamaran pour rejoindre l’annexe.

Les circonstances exactes de l’incident restent inconnues à ce stade.

En 2012, le naufrage du catamaran « Love-Love » au large de Saïdia, dans le nord-est du Maroc, avait causé la mort de quatre ressortissants français tandis qu’un cinquième passager avait été porté disparu.​​​​​​​