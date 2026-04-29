La République turque de Chypre du Nord affirme que le pacte de défense prévu entre la France et l’administration chypriote grecque compromet la stabilité régionale et ignore les droits des Chypriotes turcs

Les Chypriotes turcs déclarent "invalide" le pacte militaire français avec l'Administration chypriote grecque La République turque de Chypre du Nord affirme que le pacte de défense prévu entre la France et l’administration chypriote grecque compromet la stabilité régionale et ignore les droits des Chypriotes turcs

AA / Istanbul / Fatma Zehra Solmaz

La République turque de Chypre du Nord (RTCN) a exprimé mercredi une « grande inquiétude » concernant un projet d’accord sur le statut des forces entre l’Administration chypriote grecque et la France, soulignant que l’accord « n’a aucune validité » pour la partie chypriote turque.

Dans une déclaration partagée sur la plateforme de médias sociaux américaine X, le ministère des Affaires étrangères de la RTCN a déclaré que l’accord, dont la signature est prévue en juin, inclurait apparemment le déploiement d’éléments militaires français dans le sud de l’île de Chypre, l’expansion de la coopération dans l’industrie de la défense entre la France et l'Administration chypriote grecque, le partage de technologies, des activités de formation militaire et un soutien logistique pour les installations militaires.

Il a averti qu’un tel accord affecterait négativement les efforts visant à établir la stabilité dans la région par la coopération et le dialogue.

« Ce type d’arrangements militaires, sous couvert de fins humanitaires, vise à accroître la capacité militaire de l’Administration chypriote grecque, méprise les droits souverains égaux inhérents au peuple chypriote turc et jette les bases de tensions tant entre les deux parties sur l’île qu’au niveau régional », indique la déclaration.

Le ministère a également souligné que l’Administration chypriote grecque ne dispose pas de l’autorité pour représenter le peuple chypriote turc ou l’île dans son ensemble.

Qualifiant cette démarche comme un nouveau signe de ce qu’il appelle la position inflexible de l’Administration chypriote grecque, la déclaration a réitéré que l’accord n’a aucune validité pour la RTCN et le peuple chypriote turc.

Elle a ajouté que les politiques ignorant les droits des Chypriotes turcs soulignent une fois de plus l’importance de la « garantie efficace et active » de la Türkiye, et a réaffirmé leur détermination à approfondir la coopération en matière de défense avec Ankara pour assurer la sécurité.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz