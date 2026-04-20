Le secteur de la pêche réclame un plafonnement du prix du gazole et met en garde contre des pertes d'emplois et d'éventuelles délocalisations de navires

Les armateurs siciliens menacent d'un blocus le détroit de Messine en raison du prix du carburant Le secteur de la pêche réclame un plafonnement du prix du gazole et met en garde contre des pertes d'emplois et d'éventuelles délocalisations de navires

AA / Istanbul / Seyma Erkul Dayanc

Les armateurs siciliens ont averti qu'ils se dirigeaient vers un blocus du détroit de Messine le 1er mai pour protester contre les prix élevés du carburant, a rapporté lundi l'agence de presse ANSA.

« L'association professionnelle des marins-pêcheurs, en accord avec la fédération des armateurs siciliens, tiendra une réunion à huis clos cet après-midi dans la région de Syracuse pour décider de la manière de protester contre les prix élevés du carburant », a déclaré Fabio Micalizzi, président de la Fédération des armateurs siciliens (FAS).

Micalizzi a indiqué que l'initiative prévue vise à « faire entendre notre voix auprès du gouvernement Meloni », arguant qu'aucune mesure efficace n'a été prise concernant les coûts du carburant et les droits d'accise.

Il a précisé que le secteur de la pêche appelle à une intervention immédiate du gouvernement pour plafonner le prix du gazole, avertissant qu'en l'absence de mesures, il existe un risque de pertes d'emplois et de voir des navires mis en vente ou envoyés à la casse.

Il a également ajouté que certains membres ont soulevé la possibilité de faire passer leurs navires sous pavillon maltais ou tunisien, pays où les prix du carburant pour les bateaux de pêche sont nettement inférieurs.

Le blocus envisagé impliquerait des bateaux de pêche appartenant aux flottes sicilienne et calabraise, selon l'association.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh