Les États-Unis tentent de « secourir » 23 000 civils « piégés dans le Golfe », affirme Marco Rubio

Michael Gabriel Hernandez
06 Mai 2026•Mise à jour: 06 Mai 2026
AA / Washington / Michael Hernandez
Washington affirme vouloir porter assistance à des milliers de civils "bloqués" dans le Golfe, sur fond d’impasse dans le conflit avec l’Iran. Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a déclaré mardi que près de 23 000 personnes originaires de 87 pays seraient actuellement « piégées » dans la région.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du « Project Freedom », annoncé dimanche par le président Donald Trump. Washington entend escorter des navires à travers le détroit d’Ormuz, un axe stratégique du commerce mondial, malgré les exigences de Téhéran d’imposer son aval préalable à tout transit.
Face à la presse à la Maison Blanche, Marco Rubio a dénoncé une situation « criminelle » et « destructrice », accusant l’Iran de maintenir un blocus qui, selon lui, immobilise depuis plus de deux mois « des marins innocents et des équipages commerciaux » en pleine mer.
Le chef de la diplomatie américaine a indiqué que des moyens militaires supplémentaires étaient en cours de déploiement afin d’« étendre ce parapluie défensif » au trafic maritime.
Il a insisté sur la nature « défensive » de l’opération : « Si aucun tir n’est dirigé contre ces navires et contre nous, nous ne tirerons pas », a-t-il assuré, tout en avertissant : « si nous sommes pris pour cible, nous riposterons (…) avec une efficacité létale ».
Selon lui, les forces américaines ont déjà détruit sept vedettes rapides iraniennes qui « n’ont pas tenu compte » des avertissements.
Les tensions dans la région restent vives depuis les frappes menées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, suivies de représailles de Téhéran et de perturbations dans le détroit d’Ormuz. Un cessez-le-feu, instauré le 8 avril sous médiation pakistanaise, n’a pas permis de déboucher sur un accord durable, malgré une prolongation annoncée par Donald Trump sans échéance précise.
Dans ce contexte, Washington maintient depuis mi-avril un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans cette zone clé.
Parallèlement, l’Iran a annoncé mardi un nouveau dispositif encadrant le passage des navires dans le détroit. Selon des médias d’État, les bâtiments doivent désormais se conformer à un cadre réglementaire transmis par une autorité liée au Golfe persique avant d’obtenir une autorisation de transit.
Enfin, Marco Rubio a renouvelé les mises en garde adressées aux entreprises internationales, appelées à ne pas aider Téhéran à contourner les sanctions américaines, sous peine de « sanctions secondaires » et d’une exclusion du système financier des États-Unis.
* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme