« L’objectif est, franchement, de secourir près de 23 000 civils originaires de 87 pays, piégés dans le Golfe et laissés pour compte », déclare le secrétaire d’État Marco Rubio.

Les États-Unis tentent de « secourir » 23 000 civils « piégés dans le Golfe », affirme Marco Rubio « L’objectif est, franchement, de secourir près de 23 000 civils originaires de 87 pays, piégés dans le Golfe et laissés pour compte », déclare le secrétaire d’État Marco Rubio.

AA / Washington / Michael Hernandez

Washington affirme vouloir porter assistance à des milliers de civils "bloqués" dans le Golfe, sur fond d’impasse dans le conflit avec l’Iran. Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a déclaré mardi que près de 23 000 personnes originaires de 87 pays seraient actuellement « piégées » dans la région.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du « Project Freedom », annoncé dimanche par le président Donald Trump. Washington entend escorter des navires à travers le détroit d’Ormuz, un axe stratégique du commerce mondial, malgré les exigences de Téhéran d’imposer son aval préalable à tout transit.

Face à la presse à la Maison Blanche, Marco Rubio a dénoncé une situation « criminelle » et « destructrice », accusant l’Iran de maintenir un blocus qui, selon lui, immobilise depuis plus de deux mois « des marins innocents et des équipages commerciaux » en pleine mer.

Le chef de la diplomatie américaine a indiqué que des moyens militaires supplémentaires étaient en cours de déploiement afin d’« étendre ce parapluie défensif » au trafic maritime.

Il a insisté sur la nature « défensive » de l’opération : « Si aucun tir n’est dirigé contre ces navires et contre nous, nous ne tirerons pas », a-t-il assuré, tout en avertissant : « si nous sommes pris pour cible, nous riposterons (…) avec une efficacité létale ».

Selon lui, les forces américaines ont déjà détruit sept vedettes rapides iraniennes qui « n’ont pas tenu compte » des avertissements.

Les tensions dans la région restent vives depuis les frappes menées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, suivies de représailles de Téhéran et de perturbations dans le détroit d’Ormuz. Un cessez-le-feu, instauré le 8 avril sous médiation pakistanaise, n’a pas permis de déboucher sur un accord durable, malgré une prolongation annoncée par Donald Trump sans échéance précise.

Dans ce contexte, Washington maintient depuis mi-avril un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans cette zone clé.

Parallèlement, l’Iran a annoncé mardi un nouveau dispositif encadrant le passage des navires dans le détroit. Selon des médias d’État, les bâtiments doivent désormais se conformer à un cadre réglementaire transmis par une autorité liée au Golfe persique avant d’obtenir une autorisation de transit.

Enfin, Marco Rubio a renouvelé les mises en garde adressées aux entreprises internationales, appelées à ne pas aider Téhéran à contourner les sanctions américaines, sous peine de « sanctions secondaires » et d’une exclusion du système financier des États-Unis.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme