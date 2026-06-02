Ce soutien a été exprimé lors d'une rencontre entre le chargé d'affaires américain et le conseiller irakien à la sécurité nationale

Les États-Unis soutiennent les efforts de l'Irak pour placer toutes les armes sous le contrôle exclusif de l'État Ce soutien a été exprimé lors d'une rencontre entre le chargé d'affaires américain et le conseiller irakien à la sécurité nationale

AA / Istanbul / Laith al-Jnaidi

Les États-Unis ont affirmé mardi leur soutien aux efforts de l'Irak visant à placer toutes les armes sous le contrôle exclusif de l'État, qualifiant la position du Cadre de coordination, le plus grand bloc parlementaire du pays, de « tournant qualitatif vers la consolidation de l'indépendance et de la souveraineté ».

Cette déclaration est intervenue lors d'une rencontre entre le chargé d'affaires américain, Joshua Harris, et le conseiller irakien à la sécurité nationale, Qasim al-Araji.

Un communiqué du bureau d'al-Araji précise que les deux parties ont examiné la situation générale aux niveaux régional et international, ainsi que les derniers développements dans la région.

Les deux responsables ont salué la décision du Cadre de coordination de soutenir les mesures du gouvernement irakien visant à placer toutes les armes sous le contrôle de l'État, ajoute le communiqué.

La déclaration de ce bloc parlementaire « représente une feuille de route pour la stabilité du pays et permet d'éviter tout ce qui pourrait nuire à la sécurité et à la stabilité de l'Irak », poursuit le texte.

Lundi, lors de sa réunion ordinaire, le Cadre de coordination a indiqué avoir autorisé le Premier ministre, Ali al-Zaidi, à prendre les décisions et les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts supérieurs du pays.

Al-Araji et Harris ont également discuté de la poursuite de la coopération, du partenariat entre Bagdad et Washington, ainsi que des relations bilatérales conformément aux intérêts partagés des deux pays, selon le communiqué.

Le diplomate américain a exprimé le soutien de Washington au gouvernement irakien et à ses mesures visant à limiter la détention d'armes aux seules institutions de l'État.

Par ailleurs, le mouvement irakien Asaïb Ahl al-Haq a annoncé mardi qu'il placerait ses armes sous le contrôle de l'État et s'intégrerait aux institutions étatiques. Cette démarche s'inscrit dans la lignée d'une initiative similaire annoncée précédemment par le leader du mouvement sadriste, Moqtada al-Sadr, qui avait décidé de placer la milice armée des « Brigades de la paix » sous l'autorité de l'État.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh