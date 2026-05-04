Selon des médias américains citant le CENTCOM, 22 membres d’équipage ont été transférés au Pakistan pour être rapatriés en Iran

Les États-Unis remettent au Pakistan un navire iranien saisi et son équipage en vue de leur rapatriement vers l’Iran Selon des médias américains citant le CENTCOM, 22 membres d’équipage ont été transférés au Pakistan pour être rapatriés en Iran

Un navire intercepté par les États-Unis après avoir tenté de forcer le blocus imposé aux ports iraniens a été remis au Pakistan en vue du rapatriement vers l’Iran de son équipage, ont rapporté dimanche des médias américains, citant le Commandement central américain (CENTCOM).

« Aujourd’hui, les forces américaines ont achevé le transfert de 22 membres d’équipage du M/V Touska vers le Pakistan pour leur rapatriement », a indiqué le porte-parole du CENTCOM, le capitaine Tim Hawkins, cité par la chaîne ABC News.

Hawkins a ajouté que six autres passagers avaient déjà été transférés la semaine dernière vers un pays de la région pour être rapatriés.

Les médias d’État iraniens ont précisé que ces six personnes étaient des membres de la famille de certains marins.

Le CENTCOM n’a pas répondu à une demande de confirmation. Les autorités pakistanaises et iraniennes n’ont pas non plus confirmé cette information.

Les forces navales américaines avaient saisi le navire Touska le 19 avril dans le golfe d’Oman après que celui-ci aurait refusé de se conformer aux instructions liées au blocus.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani