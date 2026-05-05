« Le projet de résolution exige que l’Iran cesse ses attaques, le minage et la perception de péages », a déclaré le secrétaire d’État Marco Rubio

Les États-Unis proposent une résolution de l’ONU sur la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz « Le projet de résolution exige que l’Iran cesse ses attaques, le minage et la perception de péages », a déclaré le secrétaire d’État Marco Rubio

AA / Hamilton, Canada / Merve Aydogan

Les États-Unis ont soumis mardi au Conseil de sécurité de l’ONU un projet de résolution visant à garantir la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, sur fond de vives tensions avec Téhéran.

Dans un communiqué, le secrétaire d’État Marco Rubio a indiqué que le texte a été élaboré « sur instruction du président Trump », en coordination avec Bahreïn et plusieurs partenaires du Golfe, dont l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït et le Qatar.

L’initiative intervient alors que « la République islamique d’Iran continue de prendre l’économie mondiale en otage », affirme-t-il, évoquant notamment des tentatives de fermeture du détroit, des menaces contre des navires, la pose de mines marines et l’imposition de droits de passage sur cette route maritime stratégique.

Le projet de résolution « exige que l’Iran cesse ses attaques, le minage et la perception de péages », précise le chef de la diplomatie américaine. Il « demande également à l’Iran de révéler le nombre et l’emplacement des mines marines qu’il a posées et de coopérer à leur neutralisation », tout en soutenant la création d’un corridor humanitaire.

Washington espère un vote « dans les prochains jours » et dit compter sur le soutien des membres du Conseil de sécurité ainsi que de nombreux co-parrains.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte de forte escalade depuis les frappes menées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, suivies de représailles de Téhéran et de perturbations dans le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu, entré en vigueur le 8 avril sous médiation pakistanaise, n’a pas permis d’aboutir à un accord durable après des discussions infructueuses à Islamabad. La trêve a ensuite été prolongée par le président américain Donald Trump, sans échéance précise.

Depuis le 13 avril, les États-Unis ont par ailleurs mis en place un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans cette zone clé du commerce énergétique mondial.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme