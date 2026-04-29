Washington inscrit sur liste noire 17 personnes et 19 entités dans le cadre d’une vaste action de sanctions contre l’Iran

Les États-Unis mettent en garde les banques concernant l’achat de pétrole iranien par de petites raffineries chinoises Washington inscrit sur liste noire 17 personnes et 19 entités dans le cadre d’une vaste action de sanctions contre l’Iran

AA / Canada / Merve Aydogan

Le département américain du Trésor a émis mardi un avertissement urgent aux institutions financières mondiales concernant les risques liés aux transactions avec de petites raffineries pétrolières indépendantes en Chine, surnommées « teapot » (théières).

Ces institutions financières achèteraient l’essentiel des exportations de pétrole brut iranien visées par les sanctions.

L’alerte, publiée par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor, identifie ces raffineries, principalement situées dans la province chinoise du Shandong, comme des acteurs clés aidant prétendument l’Iran à générer des revenus malgré les sanctions américaines étendues.

« La Chine est le plus grand acheteur mondial de pétrole iranien, acquérant actuellement environ 90 % des exportations totales de l’Iran », indique l’alerte. L’OFAC a désigné cinq raffineries depuis la réimposition de la pression maximale sur l’Iran début 2025, gelant leurs avoirs aux États-Unis et interdisant aux entreprises américaines de traiter avec elles.

Parallèlement, le Trésor a inscrit sur liste noire 17 individus et 19 sociétés en Iran, à Hong Kong et au Royaume-Uni, accusés d’avoir aidé à transférer l’argent du pétrole iranien via des sociétés écran et des sociétés fictives.

L’OFAC accuse l’Iran d’utiliser une « flotte fantôme » de pétroliers recourant à des pratiques trompeuses, notamment la falsification présumée des positions des navires et le camouflage du pétrole iranien comme provenant d’autres pays, le plus souvent sous l’étiquette « mélange malaisien », pour dissimuler les expéditions.

Les banques ont été exhortées à examiner attentivement les transactions impliquant des sociétés énergétiques chinoises et à renforcer la communication avec leurs banques correspondantes chinoises sur les risques liés aux sanctions.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz