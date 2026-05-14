Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a affirmé que la Chine partage la position américaine selon laquelle l’Iran ne doit pas se doter de l’arme nucléaire

Les États-Unis et la Chine s’accordent sur la non-militarisation du détroit d’Ormuz, affirme Marco Rubio Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a affirmé que la Chine partage la position américaine selon laquelle l’Iran ne doit pas se doter de l’arme nucléaire

AA / Istanbul / Berk Kutay Gokmen

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a affirmé jeudi que Washington et Pékin s’étaient accordés sur le fait que le détroit d’Ormuz ne devait pas être militarisé, alors que les dirigeants des deux puissances se rencontrent à Pékin.

Dans un entretien accordé à NBC News, Marco Rubio a déclaré que « la partie chinoise a indiqué qu’elle n’était pas favorable à une militarisation du détroit d’Ormuz, ni à la mise en place d’un système de péage, et c’est également notre position ».

« Nous ne sommes pas totalement à l’abri de la hausse des prix mondiaux du pétrole, puisque nous achetons nous aussi sur le marché international, mais d’autres pays paient un prix bien plus élevé », a-t-il poursuivi, sans citer explicitement la Chine. « Ils doivent eux aussi s’impliquer », a-t-il ajouté, précisant toutefois que le président américain « ne lui a rien demandé » et insistant : « Nous ne demandons pas l’aide de la Chine. Nous n’avons pas besoin de son aide. »

La guerre avec l’Iran a repoussé de six semaines la visite en Chine du président américain Donald Trump. Pékin, allié proche de Téhéran, a condamné les frappes américaines et israéliennes lancées le 28 février et appelé à privilégier la voie diplomatique.

Marco Rubio a également indiqué que Donald Trump et le président chinois Xi Jinping étaient convenus que l’Iran ne devait pas se doter de l’arme nucléaire.

Le chef de la diplomatie américaine a par ailleurs défendu les propos de Donald Trump, qui avait affirmé n’être « pas le moins du monde » préoccupé par les difficultés financières des Américains pendant les négociations avec l’Iran.

« Ce que le président veut faire comprendre, c’est que si les Iraniens pensent pouvoir utiliser notre politique intérieure pour le pousser à accepter un mauvais accord, cela n’arrivera pas », a déclaré Rubio.

La question de Taïwan, l’un des dossiers les plus sensibles entre Washington et Pékin, a également occupé une place importante dans les discussions.

Selon le compte rendu chinois de l’entretien, Xi Jinping a mis en garde Donald Trump contre le risque que les tensions autour de Taïwan ne détériorent les relations bilatérales et ne conduisent à « des affrontements, voire des conflits » si elles étaient mal gérées.

« Notre politique sur cette question n’a pas changé », a assuré Marco Rubio à propos de Taïwan. « Elle est restée globalement constante sous plusieurs administrations présidentielles et elle le demeure aujourd’hui. »

Le secrétaire d’État a ajouté que les ventes d’armes américaines à Taïwan « n’avaient pas occupé une place centrale » dans les échanges entre Donald Trump et Xi Jinping.

En décembre, l’administration Trump avait approuvé un paquet d’armements de 11 milliards de dollars destiné à Taïwan, présenté comme le plus important jamais accordé à l’île, tandis qu’un autre plan d’aide militaire plus vaste serait à l’étude.

« De notre point de vue, tout changement forcé du statu quo et de la situation actuelle serait néfaste pour les deux pays », a conclu Rubio.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme