Marco Rubio met en garde contre une dépendance à « une ou deux » sources dominantes

Les États-Unis et l’UE signent un accord sur les minerais critiques pour renforcer la sécurité des approvisionnements Marco Rubio met en garde contre une dépendance à « une ou deux » sources dominantes

AA/Washington/ Rabia Iclal Turan

Les États-Unis et l’Union européenne ont signé vendredi un protocole d’accord sur les minerais critiques, une initiative qualifiée de « très importante » par le secrétaire d’État américain Marco Rubio, visant à renforcer la coopération économique et sécuritaire.

Lors de la cérémonie de signature, Rubio a indiqué que l’accord vise à garantir des sources « fiables et abordables » de minerais critiques.

« Cela témoigne clairement d’une prise de conscience et d’un engagement croissants à travers le monde, en particulier avec nos alliés occidentaux en Europe, quant à l’importance des chaînes d’approvisionnement et des minerais critiques pour la réussite de notre économie et notre sécurité nationale », a-t-il déclaré, avertissant que la dépendance à des ressources « dominées par un ou deux acteurs constitue un risque inacceptable » et soulignant la nécessité de diversifier les approvisionnements.

Le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, a affirmé que ce protocole renforcerait les liens transatlantiques et accélérerait la réalisation des objectifs communs.

« Avec ce protocole, je pense que nous serons plus stratégiques ensemble et atteindrons nos objectifs beaucoup plus rapidement », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de traduire cet accord en projets « concrets et tangibles » pour les entreprises.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir