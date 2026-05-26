Les États-Unis estiment qu’il faudra « quelques jours » pour finaliser le texte mettant fin à la guerre avec l’Iran

Un accord visant à mettre fin à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran nécessitera « quelques jours » supplémentaires pour être finalisé, même si les parties se rapprochent d’un consensus sur ses contours, a déclaré mardi le secrétaire d’État américain Marco Rubio.

« Je pense qu’il existe une forte convergence et un accord sur ce à quoi devrait ressembler un projet préliminaire. Mais, comme pour tout accord de cette nature, cela prendra quelques jours pour régler les détails, jusqu’aux désaccords portant sur un mot ou une phrase », a déclaré Marco Rubio aux journalistes à bord de son avion en route vers New Delhi.

Le chef de la diplomatie américaine, qui occupe également les fonctions de conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, a ajouté : « S’il doit y avoir un accord, il faudra surmonter ces divergences. Mais soit ce sera un bon accord, soit il n’y en aura pas. »

Marco Rubio a également renouvelé ses critiques contre les mesures iraniennes visant à restreindre la circulation commerciale dans le détroit d’Ormuz, qualifiant cette politique d’« illégale », d’« illicite » et d’« insoutenable ».

« Aucun pays au monde ne soutient ce système de péage, à l’exception du régime iranien. Ce n’est pas acceptable. Cela ne peut pas se produire », a-t-il affirmé. « Le détroit doit rester ouvert, sans entraves et sans péages, et cela doit évidemment être garanti. »

Les tensions régionales ont fortement escaladé le 28 février, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des attaques surprises contre l’Iran. Téhéran avait alors riposté par des salves de drones et de missiles visant plusieurs cibles dans la région, tout en fermant le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril sous médiation pakistanaise, mais les discussions menées à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. Le président Donald Trump a par la suite prolongé la trêve pour une durée indéterminée, tout en maintenant un blocus sur les navires à destination ou en provenance des ports iraniens via cette voie maritime stratégique.

La semaine dernière, Donald Trump avait affirmé que l’accord était « largement négocié » et n’attendait plus que sa finalisation.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore