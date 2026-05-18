Les États-Unis approuvent une possible vente de missiles de 236 millions de dollars à la Belgique pour sa flotte de F-35

Rabia İclal Turan
18 Mai 2026•Mise à jour: 18 Mai 2026
AA / Washington / Rabia Iclal Turan
Le département d’État américain a approuvé lundi une possible vente d’armement à la Belgique d’un montant de 236 millions de dollars, portant sur des missiles AGM-184 Joint Strike Missile (JSM) et des équipements connexes.
Dans un communiqué, le département d’État a indiqué que le paquet proposé comprend des systèmes AGM-184 JSM, des pièces de rechange, du matériel d’entraînement, un soutien logiciel, de la documentation technique ainsi que des services logistiques.
Selon Washington, cette vente vise à « renforcer les capacités » de la flotte belge de chasseurs F-35 Lightning II de Lockheed Martin et à soutenir les missions de défense collective de l’OTAN.
Les principaux contractants de cette vente potentielle sont les groupes Kongsberg Defence and Aerospace et RTX Corporation.
* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme