Le Pentagone lancera un « volet sécuritaire » des discussions, alors que Washington cherche à instaurer une stabilité durable à la frontière

Les États-Unis annoncent la prolongation de 45 jours du cessez-le-feu entre Israël et le Liban Le Pentagone lancera un « volet sécuritaire » des discussions, alors que Washington cherche à instaurer une stabilité durable à la frontière

AA / Washington / Rabia Iclal Turan

Les États-Unis ont annoncé vendredi la prolongation de 45 jours du cessez-le-feu entre Israël et le Liban, à l’issue de discussions qualifiées de « très productives » par Washington.

« La cessation des hostilités entrée en vigueur le 16 avril sera prolongée de 45 jours afin de permettre de nouvelles avancées », a déclaré sur X le porte-parole du département d’État, Tommy Pigott.

Cette annonce intervient malgré la poursuite des frappes israéliennes au Liban depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu négocié sous médiation américaine.

Tommy Pigott a également indiqué que le volet politique des négociations reprendrait les 2 et 3 juin au département d’État.

Parallèlement, un « volet sécuritaire » distinct réunissant des délégations militaires des deux pays sera lancé le 29 mai au Pentagone.

« Nous espérons que ces discussions permettront d’avancer vers une paix durable entre les deux pays, la reconnaissance mutuelle de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale, ainsi que l’établissement d’une véritable sécurité le long de leur frontière commune », a-t-il ajouté.

Cette annonce fait suite à un troisième cycle de négociations mené sous médiation américaine au département d’État.

Un porte-parole du département d’État a qualifié auprès d’Anadolu les discussions de « très positives », affirmant qu’elles avaient même « dépassé les attentes ».

Selon un responsable américain, la délégation des États-Unis était composée du conseiller du département d’État Michael Needham, de l’ambassadeur américain en Israël Mike Huckabee et de l’ambassadeur des États-Unis au Liban Michel Issa.

Le Liban était représenté par l’ambassadrice Nada Hamadeh Moawad et l’envoyé présidentiel libanais Simon Karam, a précisé la même source.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme