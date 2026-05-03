- Le chef du CENTCOM a visité le destroyer lance-missiles USS Milius, engagé dans le blocus américain contre l’Iran

Les États-Unis affirment avoir redirigé un 49e navire en provenance ou à destination des ports iraniens - Le chef du CENTCOM a visité le destroyer lance-missiles USS Milius, engagé dans le blocus américain contre l’Iran

AA/Istanbul/Muhammed Yasin Gungor

Les États-Unis ont annoncé dimanche qu’un 49e navire tentant d’entrer ou de sortir des ports iraniens avait été redirigé dans le cadre du blocus en cours.

« À ce jour, 49 navires commerciaux ont été redirigés afin de se conformer au blocus. Les forces américaines restent pleinement engagées dans son application totale », a indiqué le CENTCOM sur le réseau social américain X.

Ce nouveau bilan marque une hausse par rapport aux 48 navires précédemment signalés comme ayant été redirigés.

Par ailleurs, le chef du CENTCOM, l’amiral Brad Cooper, s’est rendu à bord du destroyer lance-missiles USS Milius, engagé dans le dispositif de blocus contre l’Iran, a précisé le commandement.

Depuis le 13 avril, les États-Unis appliquent un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans le détroit d’Ormuz, en réponse aux restrictions imposées par Téhéran sur le passage des navires dans cette voie stratégique, dans le contexte du conflit déclenché le 28 février et actuellement en suspens.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir