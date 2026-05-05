Le CENTCOM rapporte que l’USS Michael Murphy surveille les opérations du blocus naval dans la mer d’Arabie

Les États-Unis affirment avoir détourné 51 navires des ports iraniens Le CENTCOM rapporte que l’USS Michael Murphy surveille les opérations du blocus naval dans la mer d’Arabie

AA / Canada / Merve Aydogan

Les États-Unis ont déclaré mardi que 51 navires tentant d’entrer ou de sortir des ports iraniens ont été invités à faire demi-tour ou à retourner au port dans le cadre de leur blocus naval.

« À ce jour, 51 navires ont été dirigés pour faire demi-tour ou retourner au port afin d’empêcher les navires commerciaux d’entrer ou de sortir d’Iran », a indiqué le CENTCOM sur le réseau social américain X.

Ce chiffre mis à jour montre une augmentation de deux navires par rapport aux 49 signalés précédemment comme ayant été redirigés.

Un marin américain de service à bord du destroyer lance-missiles USS Michael Murphy (DDG 112) a été observé surveillant les opérations aériennes dans la mer d’Arabie, alors que les forces américaines appliquent le blocus, selon le CENTCOM.

Depuis le 13 avril, les États-Unis appliquent un blocus naval ciblant le trafic maritime iranien dans le détroit d’Ormuz, en réponse aux restrictions imposées par l’Iran sur le passage des navires dans cette voie navigable, suite à la guerre commencée le 28 février et actuellement suspendue.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz