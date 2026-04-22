Les États-Unis accueillent de nouveaux pourparlers Liban-Israël à Washington

Diyar Güldoğan
22 Avril 2026•Mise à jour: 22 Avril 2026
AA / Washington
L’envoyé américain en Israël, Mike Huckabee, doit participer cette semaine à un nouveau cycle de discussions entre le Liban et Israël organisées par les États-Unis à Washington, a indiqué mardi un porte-parole du département d’État.
Les États-Unis accueilleront jeudi au département d’État ce second cycle de pourparlers au niveau des ambassadeurs, après un premier round tenu le 14 avril et qualifié « d’échanges productifs ».
Mike Huckabee doit y prendre part aux côtés de hauts responsables américains, dont le secrétaire d’État Marco Rubio et le conseiller Michael Needham.
Sont également attendus à cette réunion l’ambassadeur des États-Unis au Liban Michel Issa, l’ambassadrice du Liban aux États-Unis Nada Hamadeh Moawad, ainsi que l’ambassadeur d’Israël à Washington Yechiel Leiter, selon la même source.
« Nous continuerons à faciliter des discussions directes et de bonne foi entre les deux gouvernements », a ajouté le porte-parole.
Ces pourparlers interviennent après l’entrée en vigueur vendredi d’un cessez-le-feu de dix jours entre le Liban et Israël.
Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a indiqué le lendemain que son pays entendait maintenir le contrôle des zones occupées dans le sud du Liban lors de sa récente offensive.
Depuis le 2 mars, les attaques israéliennes au Liban ont fait environ 2.300 morts, plus de 7.500 blessés et déplacé plus d’un million de personnes, selon des données officielles.
* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy