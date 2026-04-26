Les Émirats arabes unis et les États-Unis discutent du renforcement de leurs relations et des tensions régionales

AA / Istanbul

Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, s’est entretenu avec le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, au sujet du renforcement des relations stratégiques entre les deux pays ainsi que des évolutions régionales.

Selon un communiqué du ministère émirati des Affaires étrangères, Al Nahyan a eu un entretien téléphonique avec son homologue américain Rubio.

Au cours de cet échange, les deux responsables ont abordé les relations stratégiques bilatérales ainsi que les derniers développements dans la région.

Par ailleurs, Al Nahyan a exprimé sa satisfaction quant aux efforts du président américain, Donald Trump, visant à « instaurer la paix et à consolider durablement la sécurité et la stabilité aux niveaux régional et international ».

Le chef de la diplomatie émiratie a également salué les initiatives de Trump et de Rubio en faveur de l’établissement de la paix entre le Liban et Israël.



- Contexte de négociation entre les États-Unis et l'Iran avec la médiation du Pakistan

Un premier cycle de discussions s’était tenu à Islamabad il y a deux semaines, sans aboutir à un accord pour mettre fin au conflit déclenché le 28 février et qui s’est étendu à l’ensemble du Moyen-Orient. Ces pourparlers faisaient suite à un cessez-le-feu de deux semaines négocié par le Pakistan le 8 avril, prolongé par la suite par le président américain Donald Trump.

Dans le même temps, Donald Trump a annoncé samedi avoir annulé un déplacement prévu au Pakistan de l’envoyé spécial Steve Witkoff et du conseiller Jared Kushner.

« J’ai informé mes équipes il y a peu, alors qu’elles se préparaient à partir, et j’ai dit : “Non, vous ne ferez pas un vol de 18 heures pour vous rendre là-bas. Nous avons toutes les cartes en main. Ils peuvent nous appeler à tout moment, mais vous n’allez plus effectuer de longs déplacements pour discuter sans résultat” », a déclaré Donald Trump à Fox News lors d’un entretien téléphonique.

Pour sa part, l’Iran a refusé d’engager des discussions directes avec les États-Unis, précisant que ses observations seraient transmises via le Pakistan.

Enfin, parmi les principaux points de blocage figurent le détroit d’Ormuz, le blocus américain des ports iraniens ainsi que la question de l’uranium enrichi de l’Iran.



* Traduit du turc par Adama Bamba