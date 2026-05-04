Le ministère de la Défense affirme que 3 missiles ont été interceptés au-dessus des eaux territoriales, tandis que le 4e est tombé en mer

Les Émirats arabes unis détectent 4 missiles de croisière tirés depuis l’Iran Le ministère de la Défense affirme que 3 missiles ont été interceptés au-dessus des eaux territoriales, tandis que le 4e est tombé en mer

AA / Istanbul / Mohammad Sio

Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a annoncé lundi avoir détecté quatre missiles de croisière lancés depuis l’Iran en direction du pays, précisant que les systèmes de défense aérienne en ont intercepté la majorité avec succès.

Cette attaque constitue la première enregistrée depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis le mois dernier.

Selon un communiqué du ministère, trois des missiles ont été interceptés au-dessus des eaux territoriales du pays, tandis que le quatrième est tombé en mer.

Par ailleurs, les détonations entendues dans différentes régions du pays résultent de l’interception réussie de ces menaces aériennes, a-t-il ajouté.

Le ministère a également appelé la population à se fier aux sources officielles pour s’informer et à suivre les consignes de sécurité en cas d’alerte.

Plus tôt, le ministère de l’Intérieur avait indiqué dans un communiqué que « les systèmes de défense aérienne faisaient face à une menace de missiles », exhortant les habitants à rester dans des lieux sûrs.

Aucun bilan faisant état de victimes ou de dégâts matériels n’a été rapporté dans l’immédiat.

Les tensions régionales se sont intensifiées après les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran le 28 février, entraînant des représailles de Téhéran contre Israël ainsi que contre des alliés américains dans le Golfe, en parallèle de la fermeture du détroit d’Ormuz.

Depuis le 13 avril, les États-Unis ont imposé un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans cette voie stratégique.

Un cessez-le-feu de deux semaines a été annoncé le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, suivi de pourparlers directs à Islamabad le 11 avril, sans qu’un accord sur une trêve durable ne soit trouvé.

Par la suite, le président américain Donald Trump a prolongé le cessez-le-feu sans fixer de nouvelle échéance, à la demande du Pakistan.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba