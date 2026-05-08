Les Émirats arabes unis annoncent que leurs défenses aériennes répondent à une « menace de missiles »

Burak Bir
08 Mai 2026•Mise à jour: 08 Mai 2026
AA / Londres / Burak Bir
Les Émirats arabes unis (EAU) ont annoncé vendredi que leurs systèmes de défense aérienne répondaient à une « menace de missiles ».
« Les systèmes de défense aérienne répondent actuellement à une menace de missiles », a indiqué l’Autorité nationale de gestion des urgences, des crises et des catastrophes (NCEMA) sur la plateforme américaine X.
L’autorité a exhorté les habitants à « rester dans un lieu sûr et à suivre les canaux officiels pour les alertes et les mises à jour ».
Cette annonce intervient quelques heures après un échange de tirs entre les forces américaines et iraniennes dans le détroit d’Ormuz.
*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani