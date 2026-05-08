Les autorités appellent les habitants à « rester dans un lieu sûr et à suivre les canaux officiels pour les alertes et mises à jour »

Les Émirats arabes unis annoncent que leurs défenses aériennes répondent à une « menace de missiles » Les autorités appellent les habitants à « rester dans un lieu sûr et à suivre les canaux officiels pour les alertes et mises à jour »

AA / Londres / Burak Bir

Les Émirats arabes unis (EAU) ont annoncé vendredi que leurs systèmes de défense aérienne répondaient à une « menace de missiles ».

« Les systèmes de défense aérienne répondent actuellement à une menace de missiles », a indiqué l’Autorité nationale de gestion des urgences, des crises et des catastrophes (NCEMA) sur la plateforme américaine X.

L’autorité a exhorté les habitants à « rester dans un lieu sûr et à suivre les canaux officiels pour les alertes et les mises à jour ».

Cette annonce intervient quelques heures après un échange de tirs entre les forces américaines et iraniennes dans le détroit d’Ormuz.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani